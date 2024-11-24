黃子華出席謝票變道歉大會 想同Do姐合作要求導演寫劇本

黃子華今日為《破.地獄》謝票，他接受訪問時表示今日是為道歉而來，原因是低估了觀眾的接受能力，另外亦要為自己低估票房道歉。「我估嘅票房只係估咗今日嘅一半，我道歉係因為香港電影嘅天花板係無限高，我之前真係唔夠勇氣、信心，深深向大家致歉。」截至今日《破.地獄》票房已達8800萬，而子華當初估算約4、5千萬。

黃子華今日到尖沙咀戲院進行謝票。（梁碧玲攝）

電影老闆楊受成，曾說電影票房收益理想，會送一幢私樓單位給陳茂賢，子華著導演收樓時分一間大廚房畀自己。對於有指岑珈其於《破．地獄》戲份全被剪掉，子華呼籲影迷入場睇多幾次，如果再破紀錄，就要求導演推出加長版，他又指：「岑珈其係我偶像，今次好高興可以同我兩位偶像岑珈其、許冠文合作。」他又即場問導演自己是否真有岑珈其同場拍攝。

仲叫導演諗劇本畀佢同Do姐。（梁碧玲攝）

鍾雪瑩揚威金馬獎稱后，子華說：「鍾雪瑩係套戲裡面做我條𡃁，點估到佢會做到影后，證明《破．地獄》呢套戲夠旺，真係福有攸歸。」

《破.地獄》票房大收，連子華都話當初低估觀眾。（梁碧玲攝）

早前子華接受Do姐訪問，問到二人幾時合體，他說：「Do 姐訪問我嗰日，導演都係側邊，我都即刻叫佢寫劇本。（有咩題材想做？）我覺得咩都得嘅。」而導演亦都表示只要有兩位神出嚟就乜都得，子華則搞笑表示要對自己所有嘢都無信心。