前TVB「御用惡人」內地撈過界 轉型KOL拍片嘆演員唔易做
撰文：崔力生
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現年49歲的何俊軒曾效力無綫17年，演出過多套劇集，當中飾演惡人角色較多，有「御用惡人」之稱，近年代表作有：《EU超時任務》的「喪Q」、《城寨英雄》的「地支先生」、《同盟》的「Johnny Cub」，以及《踩過界》的「廖鼎」。
但就是在拍《踩過界》的時候，何俊軒經歷十字韌帶斷裂，翌年2017年，他決定離巢，與太太移民到加拿大休養和生活，不過後來他又決定移居內地，北上發展。何俊軒曾表示自己並非因在香港混不下去才回內地，而是在香港「冇得撈」。他指自己在19年公開撐警言論後，遭親友割席劃清界線，包括被朋友出賣其地址，亦與家人因政治立場不同令關係轉差，於是決心北上。
現時何俊軒在內地可為撈得風生水起，不少老闆找他開餐廳，而他自己也做埋KOL積極經營社交平台，拍片分享以往拍戲的趣事。何俊軒表示做演員一點都不容易，他回想以前經常都要捱更抵夜拍通宵戲，「我最犀利試過三日兩夜無洗過頭，無沖過涼，因為連瞓覺時間都無，仲邊有時間沖涼吖。」
雖然如此，但何俊軒又很享受這份工作，可以扮演不同的角色，體驗不同的人生，無論是演員也好，幕後工作人員也好，大家就像一家人，齊心協力拍好一部戲，都是希望將最好的作品帶給觀眾：「正所謂，全力以赴，做到最好。」何俊軒又言這段時間，他經歷了很多事，離開了忙碌的片場，有更多的時間享受生活，並會多開直播跟大家聊天。似乎何俊軒決心「轉行」，往KOL界發展。