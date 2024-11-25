前TVB「御用惡人」內地撈過界　轉型KOL拍片嘆演員唔易做

現年49歲的何俊軒曾效力無綫17年，演出過多套劇集，當中飾演惡人角色較多，有「御用惡人」之稱，近年代表作有：《EU超時任務》的「喪Q」、《城寨英雄》的「地支先生」、《同盟》的「Johnny Cub」，以及《踩過界》的「廖鼎」。

何俊軒在TVB有「御用惡人」之稱。（電視截圖）

《EU超時任務》中何俊軒飾演喪Q，這個角色成功令不少網民留意。

但就是在拍《踩過界》的時候，何俊軒經歷十字韌帶斷裂，翌年2017年，他決定離巢，與太太移民到加拿大休養和生活，不過後來他又決定移居內地，北上發展。何俊軒曾表示自己並非因在香港混不下去才回內地，而是在香港「冇得撈」。他指自己在19年公開撐警言論後，遭親友割席劃清界線，包括被朋友出賣其地址，亦與家人因政治立場不同令關係轉差，於是決心北上。

何俊軒2016年拍完《踩過界》導致自己的十字韌帶斷裂後，他在2017年離開TVB。（網上圖片）

何俊軒同家人政見立場不同而關係撕裂。(抖音截圖）

何俊軒轉戰內地發展成電影男一，演出內地電影《草根武狀元傳奇》。(微博圖片）

何俊軒現在在內地有不少機會。（片段截圖）

現時何俊軒在內地可為撈得風生水起，不少老闆找他開餐廳，而他自己也做埋KOL積極經營社交平台，拍片分享以往拍戲的趣事。何俊軒表示做演員一點都不容易，他回想以前經常都要捱更抵夜拍通宵戲，「我最犀利試過三日兩夜無洗過頭，無沖過涼，因為連瞓覺時間都無，仲邊有時間沖涼吖。」

何俊軒都有不少角色令人印象深刻。（小紅書）

何俊軒直言演員不易做。（小紅書）

3日2夜無得洗頭、沖涼都幾辛苦。（小紅書）

連睡覺時間都沒有。（小紅書）

雖然如此，但何俊軒又很享受這份工作，可以扮演不同的角色，體驗不同的人生，無論是演員也好，幕後工作人員也好，大家就像一家人，齊心協力拍好一部戲，都是希望將最好的作品帶給觀眾：「正所謂，全力以赴，做到最好。」何俊軒又言這段時間，他經歷了很多事，離開了忙碌的片場，有更多的時間享受生活，並會多開直播跟大家聊天。似乎何俊軒決心「轉行」，往KOL界發展。

雖然拍劇辛苦，但何俊軒直言很享受這份工作。（小紅書）

何俊軒轉戰做KOL。（小紅書）