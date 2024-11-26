百億千金息影15年復出內地登台　傳爸爸留巨額遺產一家生活無憂

郭可盈和林文龍在2004年結婚，自2009年拍完TVB劇《富貴門》便淡出娛樂圈，翌年誕下女兒林天若（Tania），一直專心相夫教女。息影多年，近日郭可盈突然復出到內地多個地方登台，令不少網民既驚喜又好奇問：「做開少奶奶竟然出來登台？」

郭可盈同林文龍婚後育有一女。（IG@khy_official）

郭可盈婚後淡出娛樂圈。（IG@khy_official）

一家好和和睦。（IG@khy_official）

郭可盈先後到貴州和北京登台，在貴州站郭可盈穿上一襲腰間有綠色大蝴蝶結的黑色tube dress，微露事業線，她開金口獻唱林憶蓮經典歌《至少還有你》，向來身材偏瘦的她，經過長年休養生息，手臂明顯長肉，還有幸福雙下巴。郭可盈唱得不錯，聲線甜美，還親民地走落台與Fans握手，大家都熱情地舉起手機狂拍。

郭可盈息影15年突然復出內地登台。（小紅書截圖）

仲開腔唱歌。（小紅書截圖）

親民落台握手。（小紅書截圖）

微露事業線。（小紅書截圖）

仲有少少雙下巴。（小紅書截圖）

微露事業線。（小紅書截圖）

郭可盈係圈中富婆之一。（小紅書截圖）

網民對郭可盈復出都議論紛紛，指「我的童年女神」、「我第一個喜歡的演員，還是好漂亮」，亦有不少人好奇為何少奶奶會復出，「做開少奶奶竟然出來登台」、「有人請，誰怕錢多啊，當旅游了，還能赚錢干嘛不去」、「就是她家很有錢，但竟然出登台，難道是打發時間嗎」、「你以為有錢人就是天天在家裡啥也不干嗎，你會嫌錢少嗎」、「她爸是香港塑膠大王」、「我都覺得好出奇，以為她完全無出來做嘢」。

網民唔明點解少奶奶會突然復出。（小紅書截圖）

（小紅書截圖）

有網民對郭可盈眼眉好奇。（小紅書截圖）

網民唔明點解少奶奶會突然復出。（小紅書截圖）

郭可盈被指係TVB視后滄海遺珠，但都攞過好多獎項。（小紅書截圖）

另一場喺北京。（小紅書截圖）

有花收。（小紅書截圖）

現年54歲的郭可盈在1993年參加香港小姐，雖被視為大熱，最後卻三甲不入，但仍順利簽約成無綫旗下藝人，更憑《刑事偵緝檔案》的高婕一角而走紅，2001年繼，繼關詠荷離巢後，郭可盈與蔡少芬、宣萱及陳慧珊四人被譽為無綫電視「四大花旦」。

郭可盈係選港姐出身。（電視截圖）

郭可盈同陶大宇係螢幕情侶，佢憑《刑事偵緝檔案》嘅高婕一角而走紅。（電視截圖）

郭可盈出身富裕家庭，爸爸郭達昌做塑膠廠起家，有傳其父2011年病逝後，遺下逾百億資產及生意給四名子女，故她即使淡出幕前多年，靠打理家族生意亦足以衣食無憂，絕對稱得上係圈中富婆。每逢假期，郭可盈便與老公和囡囡周遊列國，家中更收藏多個 Hermès手袋，據早年報道，郭可盈除了現居的西貢匡湖居獨立屋外，2005年更一口氣狂掃奧運站「一號．銀海」四個1,200多呎海景單位，估計手持至少近2億元物業。

郭可盈生日有媽媽為佢慶祝。（IG@khy_official）

郭可盈經常喺西貢豪宅開派對。（IG@khy_official）

仲有超大花園。（IG@khy_official）

室外可以BBQ。（IG@khy_official）

現居西貢獨立屋。（IG@khy_official）

Hermès Birkin 25cm（IG@khy_official）

郭可盈在上海Hermès 店外打卡。（IG@khy_official）

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