Edan親自回應床哥抽水事件　姜濤：唔係一句講笑就冇事

JFYT嘅床哥日前直播時，為叱咤五強投票拉票而明寸MIRROR成員Edan於十強投票期間，於台灣蜜會林明禎，姜濤其後於相關影片下留言「冇品」。

JFYT成員床哥日前直播拉票，抽水嘲爵屎拉票Edan卻孖林明禎行夜市。(影片截圖)

MIRROR今日出席《CHILL เก่ง Music Festival》，Edan同姜濤亦有就此事作回應。Edan表示姜濤留言嘅舉動是想保護自己，而他本身亦有留意JFYT，覺得他們有風格有特色。「床哥俾我印象係好聰明，所以我相信佢哋講嘢不嬲都係咁，唔係有惡意，唔係想傷害或者特登咁做，可能都係想開下玩笑，但有時開玩笑會無意中影響到其他人、過咗火，呢啲我可以理解，但我覺得最緊要都係互相尊重，冇必要引起不必要嘅紛爭，大家都係成年人，成熟嘅。」Edan又指YT昨晚有致電，並表示會了解事件。Edan又謂唔想雙方變對立關係，而他亦強調工作永遠是第一位，每次都是百分百認真。「都知爵屎呢排辛苦，我知道佢哋好錫我，付出好多，我都好感動，所以嚟緊我都係用作品去報答佢哋。」

MIRROR今日出席《CHILL เก่ง Music Festival》。（陳順禎攝）

主角回應事件！（陳順禎攝）

姜濤表示尊重每一個音樂單位、作品，相關留言針對事件而發表，他理解臨近年尾每個歌手都會為自己作品拉票，亦尊重用唔同方法拉票。「睇到直播時會覺得係咪要用呢個方法去爭取票數？呢件事係值得討論。身為公眾人物，一言一行都好有份量。佢哋都係5強之一，將心比己多啲，因為每一句說話都可能有自己嘅追隨者效彷，所以講每一句說話都要思考過，唔係一句講笑就冇事。」姜濤又指回應是為了唔想再想有下次，更強調自己唔認同為拉票而作出此舉。而對於床哥之後嘅道歉限動，姜濤表示尊重但唔作回應。