百億富三代舉行首個個人藝術展　低調嫁高級打工仔不求門當戶對

有「Ball后」之稱的名媛薛芷倫與前夫馬清偉育有兩子一女，愛女馬桂珩（Tess）在2022年與男友拉埋天窗，榮升外母的薛芷倫在社交平台分享喜訊，可見馬桂珩戴上共14隻龍鳳金鈪風光出嫁，其中有一對最為搶眼的龍鳳金鈪保守估計10萬元，而薛芷倫與前夫馬清偉更同女兒及女婿開心合照。日前薛芷倫在IG曬出同女兒的合照，並透露愛女馬桂珩近日舉行首個個人藝術展，又大讚女兒非常有才華，更是一位自學成才的藝術家！

名媛薛芷倫有「Ball后」之稱。（IG@ballqueen）

經常大曬迫爆身材。（IG@ballqueen）

薛芷倫與香港60年代五大富豪之一馬錦燦的兒子馬清偉（右一）曾有過一段婚姻，馬清偉家族擁有大生銀行、大生地產等，連同其他物業資產，估計身家過百億。（IG@ballqueen）

支持女兒開藝術展。（IG@ballqueen）

支持女兒開藝術展。（IG@ballqueen）

大讚女兒非常有才華。（IG@ballqueen）

馬桂珩的作品多以大自然及狗狗為題材。（IG@ballqueen）

馬桂珩的作品多以大自然及狗狗為題材。（IG@ballqueen）

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相中所見，馬桂珩的作品多以大自然及狗狗為題材，薛芷倫亦非常以女兒為傲！身為富三代的馬桂珩一向非常低調，爸爸是香港60年代五大富豪之一馬錦燦的兒子馬清偉，家族擁有大生銀行、大生地產等，連同其他物業資產，估計身家過百億，而媽媽就是富商薛萬康之女薛芷倫。據知馬桂珩早在2014年已經與來自新加坡的Bryan拍拖，兩人在2022年結婚，外界都對男方的背景十分好奇。原來Bryan是一位超級學霸，2013年在世界三大酒店管理學院之一的格里昂酒店管理學院（Glion Institute of Higher Education）以頂尖榮譽優等成績（Honours with Distinction - Top Student）獲得房地產金融和收益管理酒店管理文學士（Real Estate Finance and Revenue ManagementBachelor of Arts in Hospitality Management），畢業後回流新加坡，在酒店領域方面從事分析師。

富貴不減！（IG@ballqueen）

出身富裕。（IG@ballqueen）

仍活躍於上流社會的名人盛會。（IG@ballqueen）

經常出席各大時尚名牌活動。（IG@ballqueen）

風光出嫁！（IG@ballqueen）

共14隻龍鳳金鈪！（IG@ballqueen）

送女兒出嫁。（IG@ballqueen）

送女兒出嫁。（IG@ballqueen）

送女兒出嫁。（IG@ballqueen）

2015年Bryan辭去工作繼續進修，並取得香港大學房地產投資與金融碩士學位（Real Estate Investment and Finance Master’s Degree），更以GPA 4.15（滿分為4.30）的佳績再次以頂尖成績（Pass with Distinction - Top Student）畢業。現時Bryan在香格里拉酒店集團任職投資與資產高級經理，主要工作內容包括開發集團東南亞和澳大利亞業務、投資、收購和資產管理等。

Bryan是一位超級學霸。（IG@ballqueen）

世界三大名校出身。（IG@ballqueen）

郎才女貌！（Facebook/@Tess Ma）