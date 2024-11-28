寵妻男神與索女十指緊扣親密照被公開　震驚網民：太太睇到咩感覺

歌手周柏豪近年主攻內地市場，亮相多個綜藝節目令他知名度急升，加上形象健康又靚仔，成功圈粉有極高人氣。除了工作外，周柏豪也非常顧家，一有時間就會陪伴太太和一對子女，是圈中好老公、好爸爸。不過近日竟有周柏豪與索女十指緊扣的親密照流出，引起網民熱議。

周柏豪在內地越來越紅。（周柏豪微博圖片）

周柏豪近年在內地亮相多個綜藝節目，令他知名度急升。（視頻截圖）

周柏豪近日在澳門舉行一連兩晚生日粉絲見面會。（小紅書）

好靚仔。（小紅書）

近日周柏豪在澳門舉行一連兩晚生日粉絲見面會，這次見面會也是他入行17年以來，首次舉行大型生日慶祝活動，在活動上周柏豪唱歌之餘亦福利盡出，數位幸運粉絲被抽中上台跟他親密互動，他都有求必應又任攬唔嬲，當中更有粉絲大膽親吻他臉頰，惹得台下粉絲瘋狂尖叫，而騷後，竟還流出他與性感索女十指緊扣的親密照。相中，周柏豪與身穿低胸吊帶的女生身貼身合照，十指緊扣之餘，女生更將身體捱近男方，親密程度十足情侶。

周柏豪福利盡出。（小紅書）

任攬唔嬲，不過已經是小兒科。（小紅書）

這位女粉絲直情錫，好大膽。（小紅書）

仲有公主抱。（小紅書）

不過真相其實是周柏豪這次見面會VIP門票的福利，購買VIP門票的觀眾有機會可以和周柏豪合照；社交平台也有粉絲分享與周柏豪的合照，當中有攬攬、搭膊頭、比心手勢等親密互動。雖然是粉絲福利，但卻引起網民爭議，反應兩極，有網民覺得過火：「人家有老婆了還十指緊扣～不會注意點分寸感」、「十指緊扣不是應該和老婆嗎」、「動作不合適吧」、「唔拖你手點賺妳D錢養仔」；而且有指周柏豪太太也有到澳門支持，所以網民都好奇：「唔知太太睇到咩感覺」、「他老婆真的好大度」；不過也有網民表示羨慕，覺得只是偶像與粉絲的互動，不用有太多其他想法。

周柏豪與這位女粉絲的親密合照，引起網民熱議。（抖音）

其他粉絲分享與周柏豪的合照。（小紅書）