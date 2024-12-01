專訪｜楊茜堯當年離巢TVB拒做井底之蛙：固定要做嘅嘢搵唔到突破

楊茜堯繼2018年的《再創世紀》後，事隔6年再重返娘家拍攝《黑色月光》，自從2016年選擇離巢後，又因組織了自己的家庭，香港觀眾在這8年的確甚少可以再看到她的演出。由1999年訓練班畢業開始，楊茜堯在無綫（TVB）待了17年才離開，中間由紅褲仔熬到奪得唯一一屆民選視后，卻在離巢之時被傳遭公司雪藏，埋下一道陰霾。

由1999年訓練班畢業開始，楊茜堯在無綫待了17年才離開。（葉志明攝）

奪視后成最大轉捩點？

2012年，楊茜堯憑《名媛望族》中「康子君」一角奪得《2012年度萬千星輝頒獎典禮》奪得「最佳女主角」，問到她這是否暫時演藝生淮當中最重要的轉捩點，她卻搖頭否認：「你覺得轉捩點是因為我又獲得了多個獎，但我反而覺得我更想有角色去挑戰，反而在《宮心計》那段時間是，讓我能夠轉型，因為不轉型的話不行，我不可能一輩子都做無知少女、青春少艾或者做好人。那段時間反而轉捩點更大，有很多事因為《宮心計》思維被打開，不需要那麼計較。我雖然不是偶像，但我也有個包袱，即是怕做壞人會被人丟雞蛋。」

2012年，楊茜堯憑《名媛望族》中「康子君」一角奪得《2012年度萬千星輝頒獎典禮》奪得「最佳女主角」。（視覺中國）

離巢TVB拒做井底之蛙

至於另一個轉捩點，楊茜堯表示離開TVB也是其中之一。「我覺得是時候走出來了，因為在TVB待太久，人會好像井底之蛙，看不到外面的世界。只有一份固定的職業，每天都要做固定的事情，但似乎找不到一些突破的機會，適逢我覺得可以試試跳到另一個生活層次，可以計劃一下自己結婚了，可以看看如何組織家庭，也想在演藝這一行試著闖一闖，看看會發生什麼事情。」楊茜堯指公司就像一個保護殼，但她更想要自由，更想試試自己可以去到哪一個層次。

楊茜堯表示離開TVB為了想睇更大的世界。（葉志明攝）

從來無被TVB雪藏

至於有否被TVB雪藏，她自信表示：「從來沒有，老實講，我從未被雪藏過，這不用否認，如果我被雪藏，應該不會這麼累哈哈。真的只是完約，完了之後可以去想其他事情，計劃一下自己的生活，休息一下，陪陪家人。」

楊茜堯澄清從來無被TVB雪藏。（葉志明攝）

楊茜堯對羅子溢「閂你水喉」？

離巢後，楊茜堯很快便與羅子溢組織家庭，兩人的相識亦是在TVB拍攝《On Call 36小時》時發生。她表示兩人的愛情從來不是轟轟烈烈，對的時間遇上對的人，後來亦有兩個小孩相繼出現，連老公都指細水長流便可以了。「其實我和他之間並沒有特別轟轟烈烈，但就是如此，現在更沒有，他經常說什麼都不用做，細水長流，我說我就快『閂你水喉』。即是一切都不做的時候，那水柱越來越幼，你就這樣任它流。」

當然，楊茜堯並不是真心不滿，只是希望這段細水長流的感情，能夠多一點養份，她說：「細水長流也不要那麼悶，你也是要加一點色素進去啊，對吧？淡而無味也不是很好，哈哈」。

楊茜堯與羅子溢是圈中模範夫妻。（IG@tavia_yeung）

一家四口好幸福。（IG@tavia_yeung）

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