炎明熹御用化妝師激罕爆Seed　疑遇圈中人放飛機損失慘重

阿姐汪明荃、炎明熹御用的星級化妝師Stephen Lau近日激罕出Po發火，疑遇圈中人放飛機：「入行都將近廿年！第一次俾人放飛機！要問吓自（己）點解咁蠢，係咪仲覺得每個人都係好人呢！？」據知，Stephen Lau因這位飛機客而推了VOUGE 活動的三個客，令向來不收訂金的他損失慘重！

Stephen Lau已是大師級的存在！（IG/@stephenmakeup）

Stephen Lau有「化妝界胡歌」之稱。（IG/@stephenmakeup）

在圈中非常受歡迎！（IG/@stephenmakeup）

化妝技術備受認證！（IG/@stephenmakeup）

星級化妝師Stephen Lau有「化妝界胡歌」之稱，入行近20年的他曾擔任於無綫電視台任職多年，精通影視及古代妝容，除了阿姐外，他合作藝人包括，炎明熹、港姐冠軍莊子璇（Hilary）、葉德嫻、關菊英、鄭嘉穎、米雪、謝雪心、陳芷菁、秦海璐、蔡思貝、苟芸慧、陳敏之、王君韾、田蕊妮、江若琳、胡杏兒、松岡李娜...... Stephen Lau擁有高超的化妝技術，當年汪明荃近年的「回春妝」以及莊子璇頻頻被指容貌被升級都是出自Stephen Lau之手！對於Stephen Lau被放飛機一事，不少藝人都有留言替他感到不值。

阿姐的回春妝亦受到熱討！（IG/@stephenmakeup）

全文如下：

入行都將近廿年！第一次俾人放飛機！

要問吓自點解咁蠢，係咪仲覺得每個人都係好人呢！？

今日原定排好總共4檀嘢，銅鑼灣>尖沙咀>中環>尖沙咀>銅鑼灣(就係呢吓為咗呢個飛機客仆返嚟）再去九龍灣先收工返銅鑼灣！

另外今晚VOGUE Event 有三個客原本就係想book我飛機客嗰段時間，我全部都要推，做唔到！

呀呢位素未謀面嘅IG飛機客，將心比己，你會有咩感覺？

不過多謝你！因為你放嘅飛機，令我可以去到朋友麵包店嘅開張！

亦多謝你令一向冇收deposit(除咗婚禮）習慣嘅我，重新審視！

希望你今晚喺深灣遊艇會嘅Annual Dinner玩得開心！

素未謀面！（截圖）

最後放飛機！（截圖）

出席不少品牌活動！（IG/@stephenmakeup）

Stephen Lau近年亦深受品牌歡迎！（IG/@stephenmakeup）

女星變靚的秘密！（IG/@stephenmakeup）