JFFT認入組合5強沖昏頭腦　床哥自覺有品認暗串姜濤屬意氣用事

JFFT今日（1/12）現身科學園出席跑步活動，床哥現身時面帶笑容，似乎十分輕鬆。他接受訪問時表示：「心情慢慢回復正常，之前有啲事件影響咗，但而家愈嚟愈好。」

JFFT今日（1/12）現身科學園出席跑步活動。（陳順禎攝）

問到另外三位成員有否覺得「瀨大鑊嘢」時，雞翼表示「唔係好覺，點為之大鑊先？」再問是否媒體和粉絲過度敏感，雞翼認為「比想像中煲大咗少少，我覺得係會有迴響，但煲大情況係多。」而米爺認為作為花生友來說，年尾有一件咁嘅事整出嚟都幾好睇，身為好兄弟則全程食花生。並承認因殺入5強沖昏頭腦，仲話「有機會不如衝去最頂」。

床哥現身時面帶笑容，似乎十分輕鬆。（陳順禎攝）

JFFT又否認姜濤第一次回應後嘅直播係有計劃性，又解釋當日主要想宣傳YT新歌，床哥表示：「對佢（YT）影響我係覺得最唔好意思。（比姜濤、Edan更感到唔好意思？）因為佢夾喺中間，佢幾難去handle 兩邊。」

YT與JFFT組成五人男團JFYT，誓要挑戰香港第一天團。（資料圖片/葉志明 攝）

JFFT承認因殺入「叱咤樂壇我最喜愛的組合」5強沖昏頭腦。（陳順禎攝）

床哥又謂與Edan第一次就事件溝通時，大家有講有笑，對方亦知道JFFT作風。「佢當下無一個好大反應，但見到事情發酵到咁係出乎意料，我都出乎意料。」曾表示唔知自己有影響力嘅床哥，表示開始知道自己有影響力，問到有無後悔用Edan緋聞來拉票，床哥表示當初只是閒話家常，認諗得唔夠周到，如果再有機會的話，用詞會修飾一點。

Edan未能與床哥達共識。(資料圖片/陳順禎 攝)

姜濤表示見到需要出聲嘅地方都會出聲，而他亦有睇晒床哥直播。(資料圖片/陳順禎 攝)

床哥＠JFFT 日前90度鞠躬回應姜濤道歉。（視頻截圖）

床哥＠JFFT 日前90度鞠躬回應姜濤道歉。（視頻截圖）

床哥解釋第二次直播是因為唔想硬食「冇品」兩字，認為自己係意氣之爭，而對於在IG加上「有品」兩字，床哥認為自己「算係有品，都係講返自己立場」而非挑機舉動。而因為今次事件而令更多人認識JFFT，床哥笑言是「不幸之中嘅大幸」。JFFT又預告會出席叱咤頒獎禮，又話睇下有無機會同MIRROR打招呼，問到會唔會同Edan 道歉，床哥表示「想攬下佢」又會盡量破冰。

床哥表示想攬下Edan。（陳順禎攝）