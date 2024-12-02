「最美港姐」再嫁豪門16年近照真人索爆　被傳二度離婚真相曝光

有「最美港姐」之稱的朱玲玲1977年當選港姐冠軍，翌年與霍英東長子霍震霆結婚，開創港姐嫁入豪門先河，兩人於尖沙咀美麗華酒店筵開360席，「才子佳人」組合令人羡慕。婚後朱玲玲誕下三子，為霍家開枝散葉，可惜婚姻終在2004年正式結束。2007年朱玲玲被爆與瑞安集團董事長羅康瑞相戀，二人翌年低調完婚。近日朱玲玲被拍到與羅康瑞一起打Golf，真人獲讚超靚女。

兄弟三人與媽媽朱玲玲。（微博@郭晶晶）

朱玲玲及羅康瑞一向恩愛。（汪曼玲Facebook）

日前有網民於社交網發文稱，見到朱玲玲與羅康瑞在杭州富春山居打Golf。朱玲玲包得密實，戴上黑色防曬帽，穿上長衫長褲及背心外套，不過因為出眾氣質仍然被網民認出；而羅康瑞亦在一旁走動，兩人如膠似漆，相當恩愛。網民指朱玲玲兩公婆外出拍拖，「沒有保鏢、沒有朋友」，又在會所見到沒戴口罩的朱玲玲，大讚對方十年如一日咁靚，「難免有歲月痕跡，但素顏五官超正，大眼睛高鼻樑 大氣明艷型的大大大美女」。

1977年港姐冠軍朱玲玲（VCG）

郭晶晶在一次採訪中，被記者問與奶奶朱玲玲的關係怎麼樣時，她回答：「婆婆非常好，感謝婆婆把我老公教育得這麼好，婆婆經常過來幫忙看孩子，讓他們可以有二人的世界，還經常帶孩子去游泳。」（IG照片）

然而竟有網民留言：「不是說離婚了嗎？」、「好像是看過新聞說離婚了」。在Google搜尋關鍵字上首位竟是「朱玲玲離婚」，亦有「朱玲玲第二次離婚」的關鍵字，而傳出朱玲玲離婚消息來源的主要為內地網站，內容更「解釋」朱玲玲離婚原因是為了給霍啟剛鋪路，可是以上全屬不實消息，相信又是吸引流量的假新聞一則。

朱玲玲與羅康瑞被拍到一齊在杭州打Golf。（小紅書）

朱玲玲與羅康瑞被拍到一齊在杭州打Golf。（小紅書）

兩人如膠似漆。（小紅書）

竟有網民誤以為兩人離婚。（小紅書）

Google突然出現朱玲玲離婚的搜索關鍵字。（Google圖片）

突然傳出朱玲玲二度離婚，可是全屬不實消息。（網上圖片）

突然傳出朱玲玲二度離婚，可是全屬不實消息。（網上圖片）

朱玲玲被譽為最美港姐。(資料圖片)

朱玲玲一向咁靚。(資料圖片)