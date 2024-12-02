謝霆鋒澳門開騷意外暴露重要部位尺寸驚人　女粉絲：不忍直視襠部

現年44歲的謝霆鋒出道至今都是不少女士心目中的男神，當年以16歲之齡殺入樂壇，叛逆形象秒殺萬千少女，即使如今年紀大了，但身形依舊，顏值、魅力不減，身上更多了一份成熟男人味。

初出道時的謝霆鋒靚仔到爆。（MV截圖）

如今魅力不減。(資料圖片)

謝霆鋒之前拍攝電影《海關戰線》時，大曬鋼條身材。（電影公司提供）

謝霆鋒出道憑一曲《壞習慣》爆紅，成為年紀最輕的香港四大電子傳媒冠軍歌得主，並在頒獎禮上橫掃多個新人獎。惟近十年，謝霆鋒專注電影事業，及醉心廚藝，由「結他佬」變了「廚房佬」，雖然他間中都有做演唱會嘉賓，但粉絲當然不夠喉，強烈希望他再開演唱會，可惜始終未有消息，只能繼續期待。

謝霆鋒在2011年首封影帝時，在台上重提昔日寸老豆的往事，並指「老竇，你先係最佳男主角」。（網上擷圖）

近10多年謝霆鋒醉心廚藝及專注電影事業。（《十二道鋒味》劇照）

謝霆鋒早前任好友王雙駿音樂會嘉賓，連同結他手Jason Kui一齊Jam歌彈《活著VIVA》。（資料圖片/葉志明攝）

想看謝霆鋒開騷可能還要等多一陣，但聽他唱歌就不用等了，謝霆鋒近日再度在澳門舉行「美獅鋒味搖滾美食節」，並上台獻唱。從粉絲所拍的視頻可見，謝霆鋒出場一刻，全場即陷入瘋狂狀態，尖叫聲不斷。Chok爆現身的謝霆鋒也沒有令粉絲失望，唱了《只要為你活一天》、《罪人》、《別來無恙》、《遊樂場》、《青空》、《因為愛所以愛》等多首歌曲，幾乎首首大合唱，氣氛熾熱。

謝霆鋒近日再度在澳門舉行「美獅鋒味搖滾美食節」。（IG@chefnicookies）

自彈自唱。（IG@chefnicookies）

謝霆鋒勁親民。（IG@chefnicookies）

不過有女粉絲卻錯重點，因為在其中一段視頻中，拍片網民在前排近距離拍著謝霆鋒，雖然謝霆鋒穿著一條鬆身褲，但完全遮擋不了其雄風，「飽滿」下身可謂震撼網民眼球，意外成為焦點，有女網民直言：「不忍直視襠部」、「太離譜了」。

謝霆鋒Chok爆現身。（小紅書）

當然不少得自彈自唱。（小紅書）

有網民近距離拍下謝霆鋒。（小紅書）

「飽滿」下身成為女粉焦點。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

另外也有一段視頻，謝霆鋒親切地與現場守候多時的粉絲握手，有女粉絲激動表示：「從此以後不洗手」，但期間展露了謝霆鋒雙手十分乾燥，令不少粉絲肉赤，自薦要幫男神搽手霜。另外，也有不少粉絲激讚謝霆鋒狀態極佳：「和他20歲的演唱會沒分别」、「同年齡段的天花板狀態了」、「太太太帥了」；不過最多人希望的，都是偶像快點開演唱會。

謝霆鋒親切與粉絲握手。（小紅書）

有粉絲同男神握手後心情激動。（小紅書）