《黑色月光》反骨仔曬領隊卡惹轉行疑雲　做過10個行業CV嚇你一跳

在台慶劇《黑色月光》中飾演郭鋒秘書「Kenny」的蔡誌恩，開頭以為他是忠臣，點知原來是反骨的陰險小人；向來形象健康、正氣的蔡誌恩，今次在劇中跳出框框飾演奸角，周旋在郭鋒、張頴康及林夏薇之間，有發揮之餘，成功引起網民關注。不過劇集都未大結局，他竟透露自己轉行？

在台慶劇《黑色月光》中飾演郭鋒秘書「Kenny」的蔡誌恩，開頭以為他是忠臣，點知原來是反骨的陰險小人。（《黑色月光》電視截圖）

劇中與郭鋒有不少對手戲。（小紅書）

蔡誌恩今次在《黑色月光》角色非常有發揮。（小紅書@蔡誌恩Vincent）

角色周旋在郭鋒、張頴康及林夏薇之間（小紅書@蔡誌恩Vincent）

蔡誌恩近日在社交平台，曬出由旅遊業監管局發出的領隊卡，並寫道：「外遊領隊，第一次正式當外遊領隊，帶四十五人的遊學團，去廣州兩日一夜。感覺新鮮有趣！」身後則是廣州沙灣非遺古鎮。不少網民好奇留言：「Vincent你轉咗行？」、「Kenny，我也想跟你團」、「好犀利竟然係領隊」。

蔡誌恩近日在社交平台，曬出由旅遊業監管局發出的領隊卡。（小紅書@蔡誌恩Vincent）

蔡誌恩早前曾透露考外遊領隊。（IG圖片）

蔡誌恩曾做過10個行業，周身刀。（IG圖片）

其實蔡誌恩並非轉行，而是他一直享受做一個斜槓族。早前他曾在IG分享分享：「從來沒有想過我會當一個外遊領隊，不知不覺，這是我做的第十個行業的工作。現任演員/保險從業員/外遊領隊，算是一位斜槓族吧？」靚仔又周身刀，真的邊夠你撈。

蔡誌恩透露自己入行是經好友曾美華介紹，對方同樣做過主播和模特兒。（IG@vincecychoi）

蔡誌恩05年加入有線新聞台。（IG@vincecychoi）

其後，蔡誌恩過檔無綫新聞台。（IG@vincecychoi）

而蔡誌恩的CV更是令人驚嘆，畢業於香港城市大學會計系出身的他，曾擔任審計師和空少，05年經靚女主播曾美華介紹下，應徵加入有線新聞台做主播。翌年，他過檔無綫新聞台，只做了不夠一年就離開，全職做模特兒。

蔡誌恩私下與周慧敏係朋友。（小紅書）

蔡誌恩是新一代「御用律師」。（IG@vincecychoi）

蔡誌恩與「Man姐」佘詩曼合照。（IG@vincecychoi）

蔡誌恩近年簽約邵氏，參演過不少TVB劇集，包括：兩輯《逆天奇案》、《隱門》、《法言人》、《寵愛Pet Pet》、《再見•枕邊人》、《新聞女王》及《婚後事》等等，由於當年做主播培養出字正腔圓，故蔡誌恩不時被安排演律師和檢控官角色；而在《新聞女王》中，蔡誌恩擔任馬國明旗下「佐治黨」的其中一位高級主播高睿軍，蔡誌恩曾出Post表示雖然戲份不多，但很感恩可以做回「老本行」，並感謝監製鍾澍佳和監製關文深指導。此外，從社交平台照片所見，蔡誌恩雖然年過40，但身型保持得非常好，操出一副爆肌Body！

蔡誌恩身材健碩。（小紅書）