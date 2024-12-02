李泳豪為李家鼎慶祝78歲生日　與大孖李泳漢兄弟反目難再同框？

「鼎爺」李家鼎上月踏入78歲，兒子李泳豪近日孖老婆Agnes同爸爸食午飯補祝生日，但未見之前傳不和的孖生大哥李泳漢身影。李泳豪昨日（1日）在IG分享合照，見泳豪和太太站在鼎爺身後，一身紅噹噹的鼎爺笑得好開心，與平時Cool爆形象大不同，一臉慈祥，舉起兩隻手指公與壽桃合照。李泳豪送上簡單祝福：「爸，生日快樂🎂🎊🎉」。

鼎爺生日快樂，同細孖李泳豪同新抱一齊慶祝，笑得特別開心！（ig@drift_greg）

食午餐。（ig@drift_greg）

望落好好味。（ig@drift_greg）

李泳漢和李泳豪兩兄弟感情一向好好，當年施明與李家鼎離婚後獨自撫兩子，一家三口一直同住，即使大孖泳漢結婚生仔，泳豪亦對哥哥的小朋友視如己出。但2022年8月，李泳豪迎娶從事寵物美容的台灣太太Agnes，有傳施明對細新抱稍有微言，疑不滿細新抱年紀大難開枝散葉，在泳豪簽紙結婚當日施明和哥哥均未有出席，令母子關係降至冰點。李泳漢亦有公開替媽媽講好說話，指母親從未嫌棄過任何人，但當記者問到李泳漢缺席婚宴的事情，他只是用逃避的方式回應，更直言「唔好再提他！」火藥味濃。

李泳豪結婚，大孖李泳漢同媽媽施明都未有出席。（電視截圖）

施明發生意外導致頭部受重創事件曝光，李泳豪懷疑是哥哥放料。（facebook圖片）

李泳豪曾在訪問中表達不滿，叫李泳漢：「唔好再講咁多」。（電視截圖）

李泳漢已是三孩的爸爸。（facebook圖片）

施明康復後都要坐輪椅。（facebook圖片）

施明經常都會分享家庭樂照片。（facebook圖片）

家庭照獨欠李泳豪同太太。（facebook圖片）

施明要坐輪椅代步。（facebook圖片）

同年12月，施明發生意外導致頭部受重創，需要即時做開腦手術並留醫深切治療部。對於媽媽施明受傷一事曝光，李泳豪暗示是哥哥李泳漢料，叫他「唔好再講咁多」，兩兄弟兩年來沒有再同框。

李泳漢生完兩個小朋友，兩兄弟感情仍好好。（facebook圖片）

有傳施明對細新抱有微言李泳豪代否認。（ig@drift_greg）

兩兄弟都好孝順。（ig@drift_greg）

李家鼎同施明離婚後仍是朋友。（網上圖片）

李家鼎同施明離婚後仍有見面，一家人本來好融洽。（facebook圖片）