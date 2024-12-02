李泳豪為李家鼎慶祝78歲生日 與大孖李泳漢兄弟反目難再同框？
撰文：程嵐風
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「鼎爺」李家鼎上月踏入78歲，兒子李泳豪近日孖老婆Agnes同爸爸食午飯補祝生日，但未見之前傳不和的孖生大哥李泳漢身影。李泳豪昨日（1日）在IG分享合照，見泳豪和太太站在鼎爺身後，一身紅噹噹的鼎爺笑得好開心，與平時Cool爆形象大不同，一臉慈祥，舉起兩隻手指公與壽桃合照。李泳豪送上簡單祝福：「爸，生日快樂🎂🎊🎉」。
李泳漢和李泳豪兩兄弟感情一向好好，當年施明與李家鼎離婚後獨自撫兩子，一家三口一直同住，即使大孖泳漢結婚生仔，泳豪亦對哥哥的小朋友視如己出。但2022年8月，李泳豪迎娶從事寵物美容的台灣太太Agnes，有傳施明對細新抱稍有微言，疑不滿細新抱年紀大難開枝散葉，在泳豪簽紙結婚當日施明和哥哥均未有出席，令母子關係降至冰點。李泳漢亦有公開替媽媽講好說話，指母親從未嫌棄過任何人，但當記者問到李泳漢缺席婚宴的事情，他只是用逃避的方式回應，更直言「唔好再提他！」火藥味濃。
同年12月，施明發生意外導致頭部受重創，需要即時做開腦手術並留醫深切治療部。對於媽媽施明受傷一事曝光，李泳豪暗示是哥哥李泳漢料，叫他「唔好再講咁多」，兩兄弟兩年來沒有再同框。