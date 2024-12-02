萬千星輝2024｜郭珮文首提名女飛躍惡鬥德德　自問身材不及林襄

「最強Body」郭珮文和「德德」陳懿德今年主持《福祿壽訓練學院》、《自駕德島》大受歡迎，齊齊入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2024》的「飛躍進步女藝員」，由拍檔變對手，陳懿德更獲多一項「最佳女主持」提名，非常厲害。

郭珮文和陳懿德都希望來年拍多點劇。（梁碧玲攝）

郭珮文今年勢頭與她這天打扮同樣強勁，首提名「女飛躍」的她，接受《香港01》訪問時覺得自己很幸運，多謝公司給予她機會去嘗試不同的東西，但自知仍有非常大的進步空間，所以對獎項沒有多想。

談到她有份參演的賀歲片日前釋出預告片中，片中她與來自台灣的林襄两位「最強Body」正面交鋒，引起網民熱議。郭珮文表示都是拍這套戲才知林襄這個人，拍攝時沒機會見面。覺得自己和林襄誰身材比較好？郭珮文直言：「當然是她，我覺得她很漂亮，很似芭比。」

郭佩文自覺身材不及林襄。（梁碧玲攝）

而陳懿德則表示今年是她第3年提名「女飛躍」，但感覺與上兩次很不同，以往會很想有個獎認可自己，但今年有很多機會讓觀眾認識她，她從中也意識到自己是有進步，「在主持《福祿壽訓練學院》的時候，我是曾崩潰過，覺得自己做得不好，做完之後爆喊，但就是這段時間令我有所成長。」

陳懿德自覺今年進步大，但依然有很大進步空間。（梁碧玲攝）

陳懿德覺得自己很幸運，有朋友說她今年有20個節目，包括兩個節目巡禮、香港小姐和公司台慶等，開心得到大家的信任，這已經是中了大獎。「在這些機會讓我可以跟一些前輩合作，或者專訪一些例如劉德華等影壇大哥，他們令我明白到自己是很渺小，有很多進步空間，期望自己能長期進步。（攞埋獎這年就完滿？）我都希望，不過誰攞都會替對方開心，因為見到好似拍檔郭珮文和奧運之星他們都很努力。」

陳懿德自覺今年進步大，但依然有很大進步空間。（梁碧玲攝）

郭珮文今年勢頭與她這天打扮同樣強勁。（梁碧玲攝）

郭佩文自覺身材不及林襄。（梁碧玲攝）