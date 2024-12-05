前亞姐兩度患癌再遇工傷意外　被公司逼繼續開工加重病情：好難受

現年47歲、有「翻版鍾楚紅」稱號的前亞姐陳秀茹（Suki），與外籍前夫結婚後，2007年定居美國，年前她先後患上乳癌和皮膚癌，要切除胸部癌細胞組織並裝上義乳，幸憑著堅強意志，成功戰勝癌魔。不過，陳秀茹可算命途坎坷，早前又遇上嚴重工傷意外，致頸椎移位要開刀做手術，出現頭暈、嘔吐、哮喘等後遺症，令她擔心自己將來。

陳秀茹移居美國後做廚師。（陳秀茹ig）

曾考獲多個不同烹飪證書。（陳秀茹ig）

自己都曾經出食譜。（陳秀茹ig）

陳秀茹曾有「翻版鍾楚紅」之稱。（陳秀茹ig）

日前陳秀茹在社交平台先後上載兩段在醫院的片段，寫著：「I can't give up because......」，見她戴上頸箍，步履不穩，要醫護人員扶住腰和手一步一步前行；另一段片就見到她頸上有一道長約4吋的疤痕，情況令人憂心。

突然要做頸椎手術。（陳秀茹ig）

行路要人扶。（陳秀茹ig）

陳秀茹遇工傷意外，頸椎受挫。（受訪者提供）

今年萬聖節入院做手術，花費近百萬。（受訪者提供）

頸上有一道長疤痕。（受訪者提供）

《香港01》聯絡上身在美國的陳秀茹，她透露移居美國後轉行做廚師，考獲不同烹飪證書，並曾替不少名人做私廚，直至去年中為一間在美國、日本多個省市有分公司的護老中心做廚師，怎料開工一個月，於2023年6月14日在冷凍房取食材期間發生意外，被一個七磅的批和一個五磅的蛋糕由高處擲下直擊頭部，她說：「當時我都聽到自己條頸『啪』一聲，咁我同事即刻衝入嚟扶我出去，以為冇事，但企咗約10分鐘就成個人暈低咗，醒返後我老闆（上司）問我使唔使去醫院，我話梗係要啦，即刻送咗入急症室。」

陳秀茹喺今年萬聖誕入院做頸椎手術。（受訪者提供）

手術後出現好多後遺症。（受訪者提供）

一開始醫生評估是肌肉拉傷，陳秀茹放了五日病假後繼續返工，後來發現左手麻痺兼無力，一個月工後，再到急症室求診，照MRI後發現頸椎C4至C8移位壓住中央神經，她無奈稱：「醫生都幾好笑，叫我試吓用右手，但我天生係用左手嘅人。最嚴重嘅時候我係喊足三日三夜，因為痛到沖唔到涼，隻手舉唔起，頸都郁唔到膊頭又痛，一攞嘢就震、會跌嘢，隻手好似廢咗咁，嚴重到曾經要睇心理醫生........（哽咽）因為我真係好鍾意做廚師，我用咗好多努力去俾人認同，依家廢咗我功力，我係好難受。」

陳秀茹去年6月喺老人院嘅廚房發生意外。（受訪者提供）

工作嘅老人院廚房環境。（受訪者提供）

發生意外嘅冷凍房，陳秀茹被已結冰嘅批同蛋糕從高處跌落，擲傷頭部致頸椎移位。（受訪者提供）

陳秀茹意外後被扶出廚房休息，約10分鐘後突然暈倒。（受訪者提供）

陳秀茹指斥公司在她意外後仍要她9小時不停工作，導致病情加深，她說：「呢間公司嘅制度從來都冇俾時間我休息，勞工法例係做九個鐘或者八個鐘，要有30分鐘嘅break同30分鐘lunch time，但佢哋明知我傷咗，唔單止從來冇俾break time我，好多時仲要我一個人chur晒，連lunch time都冇，投訴好多次都冇用，佢哋係剝削緊工人嘅權益。（點解唔辭職？）原則上我係冇做錯嘢，公司40幾個員工同67個老人家，大家都相處得好好，只係個management有問題，所以我一直投訴，同埋幫其他員工講出嚟。」

停工18個月，陳秀茹試過打三次針直入頸椎，但成效不大，最後決定冒險在前頸位置開刀，在C4至C8椎間加鑲鐵片，而手術費花近百萬港元，她說：「呢個手術係有機會令神經線好返，但冇保證，但會減輕我頸椎同膊頭冇咁痛，同可以企喺度同坐喺度，因為之前我連企20分鐘都會唔舒服、嘔同痛，所以先決定做呢個手術，有90%令條頸冇咁痛。」

醫生指陳秀茹C4至C8嘅椎間壓住神經線，令佢左手出現麻痺。（受訪者提供）

單身多年的陳秀茹，幸得美國一對夫婦朋友16小時貼身照顧，見她頸上亦留有約４吋疤痕，她亦知道康復路漫長，她說：「依家食飯、沖涼都要人照顧，之前試過全身過敏，又成日嘔好辛苦，哮喘發嘅時候仲要同自己講要好小心，因為一跌親又唔知會發生咩事。我又貪靚，真係諗唔到將來，只知依家要好返，因為好多錫我嘅朋友，醫生又鼓勵我，所以唔可以放棄！」

手術後一直由朋友照顧。（受訪者提供）

手術後一直由朋友照顧。（受訪者提供）

陳秀茹在17歲的時候參選亞洲小姐，同屆美女雲集，冠亞季軍分別是楊恭如、黎淑賢和黎思嘉，還有年紀最大的宮雪花。陳秀茹雖三甲不入，亦順利出道，更有「翻版鍾楚紅」的稱號，多數演反叛少女，在電影《古惑仔之人在江湖》飾演「山雞」女友，令人留下深刻印象。直到1999年她加入TVB，在《反斗智多星》中扮舒淇最為神似，疫情期間曾返港與TVB一班老友馬國明、葉暐等聚會，當時只見她笑容滿面，精神不錯，想不到幾年後發生工傷意外，希望她能早日康復。

疫情期間曾返港與TVB一班老友馬國明、葉暐等聚會，當時只見她笑容滿面，精神不錯。（ig圖片）

陳秀茹參加1995年亞洲小姐競選，被封「翻版鍾楚紅」。（ATV影片截圖）

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陳秀茹在電影《古惑仔之人在江湖》飾演「山雞」女友。（影片截圖）

陳秀茹在電影《古惑仔之人在江湖》飾演「山雞」女友。（影片截圖）

在《爆笑急轉彎》與阮兆祥同鄭中基一齊演趣劇。（影片截圖）

在《爆笑急轉彎》與阮兆祥同鄭中基一齊演趣劇。（影片截圖）

在《爆笑急轉彎》與阮兆祥同鄭中基一齊演趣劇。（影片截圖）