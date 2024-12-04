電眼男星62歲生日老婆唔見影　曾涉毒遭封殺被指生活潦倒自揭婚變

莫少聰當年憑電影《中國最後一個太監》打開知名度，擁有一雙電眼的他外形靚仔，但近年已經淡出幕前，作風亦相當低調。日前莫少聰迎來62歲生日，他在微博曬出一張大合照，並寫道：「今年的生日願望！少熬夜，多運動，保持開心，快樂的心態。有一個健康的身體，才是自己最篤實的幸福，對家人最真實的負責。也謝謝大家的祝福🤗🤗🤗」

莫少聰當年憑着深邃大眼、高挺鼻樑的靚仔樣而大受歡迎。（影片截圖）

近年已經淡出幕前。（微博@莫少聰）

定居北京。（微博@莫少聰）

相中所見，壽星莫少聰身穿黑色羽絨服，一頭濃密黑髮，保養得宜的他完全看不出已經62歲。而站在中間的就是莫少聰的囡囡莫芷嫣，可見她已經高過爸爸膊頭，但就未見莫少聰老婆孫雲玲。曾紅極一時的莫少聰當年被指拋棄女友洪欣及兒子莫鎬廉（張鎬濂）後，背負「負心漢」的罵名，其後他轉往內地發展，2011年莫少聰與來自內地的孫雲玲結婚，並誕下一女莫芷嫣，原本一家三口幸福美滿，但莫少聰又因為涉嫌吸毒而一度被封殺。

慶祝生日。（微博@莫少聰）

莫少聰當年與洪欣有過一段情，洪欣更未婚產子誕下囝囝張鎬濂，獨力撫養兒子長大。（微博@洪欣）

依然大隻！（微博@莫少聰）

作風低調。（微博@莫少聰）

莫少聰帶囡囡街頭食魚蛋，畫面好溫馨。（小紅書）

2016年莫少聰在微博出Post稱同老婆「沒能攜手走到最後」，因而傳出婚變，外界都以為他一直父兼母職，獨力撫養囡囡，2021年更有網民指莫少聰落魄接商演，非常寒酸，生活潦倒。不過去年莫少聰接受訪問時就澄清與老婆從未離婚，並強調家庭生活簡單又美滿，提及當年自揭婚變，他就解釋只是一時意氣，兩公婆因生活瑣事鬧得不愉快，但雙方事後已講開。莫少聰如今在北京定居，除了投資做自媒體之外，亦有經營茶葉生意，此外，他亦熱心公益活動，相當有善心！

2016年莫少聰在微博出Post稱同老婆「沒能攜手走到最後」，因而傳出婚變。（微博@莫少聰）

莫少聰在內地商演。（影片截圖）

但西裝有不少摺痕，被指寒酸，生活潦倒。（影片截圖）

熱心公益。（微博@莫少聰）

熱心公益。（微博@莫少聰）

早前出席黃子揚婚禮。（微博@黃子揚）