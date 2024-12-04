電眼男星62歲生日老婆唔見影 曾涉毒遭封殺被指生活潦倒自揭婚變
撰文：董欣琪
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莫少聰當年憑電影《中國最後一個太監》打開知名度，擁有一雙電眼的他外形靚仔，但近年已經淡出幕前，作風亦相當低調。日前莫少聰迎來62歲生日，他在微博曬出一張大合照，並寫道：「今年的生日願望！少熬夜，多運動，保持開心，快樂的心態。有一個健康的身體，才是自己最篤實的幸福，對家人最真實的負責。也謝謝大家的祝福🤗🤗🤗」
相中所見，壽星莫少聰身穿黑色羽絨服，一頭濃密黑髮，保養得宜的他完全看不出已經62歲。而站在中間的就是莫少聰的囡囡莫芷嫣，可見她已經高過爸爸膊頭，但就未見莫少聰老婆孫雲玲。曾紅極一時的莫少聰當年被指拋棄女友洪欣及兒子莫鎬廉（張鎬濂）後，背負「負心漢」的罵名，其後他轉往內地發展，2011年莫少聰與來自內地的孫雲玲結婚，並誕下一女莫芷嫣，原本一家三口幸福美滿，但莫少聰又因為涉嫌吸毒而一度被封殺。
2016年莫少聰在微博出Post稱同老婆「沒能攜手走到最後」，因而傳出婚變，外界都以為他一直父兼母職，獨力撫養囡囡，2021年更有網民指莫少聰落魄接商演，非常寒酸，生活潦倒。不過去年莫少聰接受訪問時就澄清與老婆從未離婚，並強調家庭生活簡單又美滿，提及當年自揭婚變，他就解釋只是一時意氣，兩公婆因生活瑣事鬧得不愉快，但雙方事後已講開。莫少聰如今在北京定居，除了投資做自媒體之外，亦有經營茶葉生意，此外，他亦熱心公益活動，相當有善心！
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