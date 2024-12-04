前TVB大隻靚仔被炒魷後成失蹤人口　4年後IG蒲頭竟進化V面網紅樣

當年憑《On Call 36小時》裡面馬國明殘疾細佬「張一康」一角上位的魏焌皓，憑著大隻靚仔外型，曾獲無綫力捧，不過後來有傳他對麥明詩做出不當及無禮行為，後期更遭TVB炒魷，北上發展，消失在香港觀眾視野，頓成「失蹤人口」。

魏焌皓當年憑《On Call 36小時》裡面馬國明殘疾細佬「張一康」一角上位。（劇照）

魏焌皓超大隻！（IG@ngainathan）

魏焌皓已有四年冇更新IG，早前他突然出Post，風格大變，拍片講心靈雞湯、人生大道理，教大家要珍惜眼前人。不過未知是不是濾鏡太重抑或他消瘦不少，魏焌皓竟變成了V面及白淨網紅樣，與當日的陽光路線相比，就比較有小白臉感覺，一時間都認唔出。其實幾年前魏焌皓在內地直播時，未知是否要迎合受眾口味，當時已變得尖臉和白淨，有觀眾就覺得以前比較好睇。

魏焌皓相隔4年在IG上水，突然貼出一條片，容貌與當年甚有差別。（IG@ngainathan）

魏焌皓仍然靚仔，但塊面尖咗好多，驚變V面網紅樣。（IG@ngainathan）

其實他2022年開直播時，已經比以前白淨好多。（網上圖片）

魏焌皓09年投考TVB藝員訓練班入行。2012年在《On Call 36小時》以「張一康」一角開始為人熟悉，而在之後參演的《不懂撒嬌的女人》和《使徒行者2》中都取得不錯的成績，尤其是在《使徒行者2》中扮演的黑警「朱志彬」，演技備受讚賞，人氣急升。

魏焌皓以「張一康」一角開始為人熟悉。（TVB）

魏焌皓飾演殘疾人士，角色討好獲TVB力捧，而當時他已經好大隻。（TVB）

魏焌皓本應受到公司力捧，結果他卻在2018年4月離開TVB，有傳他當年在內地拍攝收工後強吻麥明詩，女方憤而向TVB投訴，最終魏焌皓被TVB雪藏及「炒魷」，提早完約。不過魏焌皓就否認自己追求過及強吻過麥明詩，並表示不覺得自己是被炒魷魚，只是沒有續最後一年的合約。但他亦提到，自己都猜測提早完約可能是和此事有關，但理解高層決定。之後魏焌皓便北上發展，曾參與電影演出，以及在抖音開直播，去年他一度轉成及肩長髮造型，會直播唱歌，不過如今他的抖音帳號已不存在。

有指魏焌皓曾強吻麥明詩，女方憤而向TVB投訴，最終魏焌皓被TVB雪藏及「炒魷」，提早完約，不過魏焌皓就否認事件，但承認是冇續最後一年約。（TVB）