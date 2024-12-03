劉家昌傳死訊｜甄珍友人揭「生前遺願」心痛哀悼：一路走好
撰文：聯合新聞網
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劉家昌今（3）日驚傳病逝，資深媒體人汪曼玲和他前妻甄珍是好友，今也在微博透露劉家昌的遺願，是希望大家可以唱一次他作曲的《我是中國人》，並哀悼他「一路走好」。
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汪曼玲表示，劉家昌是在台北過世，他去年7月曾去香港辦理回鄉證，今年2月再度返港辦理身份證，當時朋友陪他陪對，看起來精神奕奕，不過沒多久劉家昌的右頸出現一大腫塊，檢查後發現腦和肺部都有腫瘤，到榮總化療。
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如今傳出逝世，她表示友人打給劉家昌大兒子，對方證實過世消息，但希望暫時不要公布死訊。她轉貼劉家昌今年4月在微博發的照片，表示他當時已經顯得很瘦弱：
「他更有遺願，希望大家可以唱一次他作曲的《我是中國人》，劉家昌，一路走好。」
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