劉家昌傳死訊｜外甥女高怡平回應「我很難過」20年未聯絡原因曝光

83歲音樂人劉家昌於今（3）日傳出離世消息，其家人選擇低調處理，未立即公佈消息。消息傳出後，其外甥女高怡平接受訪問時表示非常驚訝，直言：「什麼？我很難過，我很愛我舅舅。」她提到，與劉家昌已有約20年未聯繫，儘管曾嘗試重新建立聯絡，但始終未果。



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高怡平感嘆：

「這幾年我曾經試圖聯絡舅舅，但都沒有聯絡上，上一輩的人脾氣和個性都太硬了，哪一家人不會吵架，家家有本難念的經。」



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高怡平回憶，過去曾聽聞舅舅的身體狀況尚可，還看到他在媒體發表政治評論，「他能罵人，代表他很健康」，未料如今卻傳出噩耗。談起劉家昌，她感激地說：「舅舅對我們晚輩很好，也很大方。」高怡平曾在進入演藝圈後，因主持娛樂新聞節目與劉家昌再度相見。當時她尊敬地稱呼對方為「劉導演」，卻被他以幽默的語氣回應：

「沒大沒小，我是你舅舅耶！」



83歲音樂人劉家昌於今（3）日傳出辭世消息，其家人選擇低調處理，未立即公佈消息。（微博@劉家昌）

對於劉家昌的喪禮安排是在台灣還是香港？大璽影藝方面表示，目前仍在了解詳情，並呼籲外界給予家屬空間處理後事。劉家昌的兒子章立衡（前名劉子千） 最後在台灣的經紀人是王偉忠，他表示：

「子千這幾年因疫情關係有所躭誤，後經雙方同意，已無合約關係！謝謝」



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