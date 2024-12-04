瓊瑤輕生｜為第二位老公甘願做情婦8年終如願　初戀觸礁悲痛輕生

知名女作家瓊瑤，12月4日下午驚傳在台北淡水區住宅輕生證實身亡，終年86歲，消息震驚各界﹗死訊傳出前5日，瓊瑤曾更新社交網，以《憶亡夫》不如歸去為題發文，更曾在2017年交代身後事。瓊瑤筆下的愛情故事感動無數人，當中有不少都是經典作品，而她本人的愛情故事亦相當精彩。

瓊瑤離世前5日，曾發文悼念老公平鑫濤。（瓊瑤FB）

瓊瑤（FB@瓊瑤）

瓊瑤一生中有過三段刻骨銘心的感情經歷。她的初戀是她讀高中時的語文老師，對方比她大20年，這段師生戀在當時自然是遭到了所有人的反對。瓊瑤當年更因高考落榜，兼且愛情挫敗而自殺，幸好獲救。最終該名語文老師被學校開除教職並下放至農村工作，與瓊瑤被迫分開。瓊瑤這段初戀雖然只維持了一年，但卻對她影響深遠。幾年後她以自己這段感情經歷創作了她的第一部長篇小說《窗外》，一舉成名，從此投身職業作家行業。據悉該名語文老師終身未娶，瓊瑤曾輾轉與對方聯繫，但彼此都沒有勇氣再見面。有指1979年該老師病逝時，瓊瑤為此傷心得一連哭了幾天。

瓊瑤（FB@瓊瑤）

瓊瑤首任老公慶筠

瓊瑤的首任老公慶筠在她高考畢業之後出現，當時28歲的慶筠原本是來向瓊瑤父親陳致平請教文學創作，卻無意間與瓊瑤彼此吸引，兩人甚至不顧瓊瑤母親的反對，在1959年結婚了。後來瓊瑤的創作家事業發展得愈來愈好，出版的小說也賣得很火，這令慶筠心中的不平衡與日俱增，他開始酗酒、賭博。瓊瑤人生因此再次跌入低谷，從她那個時期的小說創作就能看出她對愛情的悲觀。後來《窗外》發表，慶筠對於太太瓊瑤公開初戀經歷感到無地自容，他在報紙上撰文貶損瓊瑤，令瓊瑤下定決心向他提出離婚。這段婚姻維持了5年后告終，瓊瑤曾以「一開始就是個錯誤」來形容這段婚姻。

消息指瓊瑤在家中輕生亡。（fb@瓊瑤）

瓊瑤第二任老公平鑫濤

瓊瑤與第二任老公平鑫濤在《窗外》的電影首映夜定情，這段情亦是她最離經叛道的一次，因為兩人認識的時候，各自都已結了婚有另一半。瓊瑤在《皇冠》雜志社連續發表多篇中短篇小說，得到了社長平鑫濤的賞識。平鑫濤親自給瓊瑤寫約稿信，鼓勵她可以把小說寫得長一些，這便是《窗外》的創作源頭。平鑫濤一直幫助瓊瑤發展她的創作事業，瓊瑤的小說也推動雜志銷量直線上升，兩人更是彼此深深互相吸引。瓊瑤更不惜做平鑫濤的「小三」當情婦長達8年，之後兩人終於修成正果，結婚正式成為夫妻，兩人多年來一直深愛着對方。

瓊瑤（FB@瓊瑤）

瓊瑤上月寫詩發文憶亡夫。（FB@瓊瑤）