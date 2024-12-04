瓊瑤逝世｜林心如回應恩師驟逝　一度哽咽難以接受

知名作家瓊瑤，12月4日下午驚傳在台北淡水區住宅輕生證實身亡，終年86歲，消息震驚各界﹗憑演出其經典作品《還珠格格》一炮而紅的林心如，得知惡耗時一度哽咽到無法說話。



瓊瑤逝世｜輕生消息傳出後FB驚人留言：我選擇這種方式，翩然歸去

瓊瑤逝世｜5日前曾發文悼亡夫 2017年曾交代後事不插喉一切從簡

瓊瑤在家中輕生亡。（fb@瓊瑤）

瓊瑤創作了不少作品被改編成電視劇及電影。（FB@瓊瑤）

《還珠格格》被譽為經典中的經典。（劇照）

林心如因為《還珠格格》而為人熟悉。（劇照）

趙薇與林心如合作的《還珠格格》曾經爆紅。（劇照）

當年在《還珠格格》飾演紫薇格格一角走紅後，林心如又參演過瓊瑤的《情深深雨濛濛》，與瓊瑤感情甚好，一直對瓊瑤感恩在心，如今恩師驟逝，心中更是百感交集。林心如回覆台媒時一度哽咽到無法說話，她曾在瓊瑤的經紀公司待過10年，也會和瓊瑤的媳婦何琇瓊通電話，據她所知瓊瑤應無太多病痛算健康的人，自己每一年都會打給瓊瑤阿姨拜年，亦曾帶丈夫霍建華、女兒「小海豚」，每年瓊瑤4月20日生日時亦一定都會送花。

林心如因為《還珠格格》而為人熟悉。（劇照）

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