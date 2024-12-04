瓊瑤逝世｜林心如回應恩師驟逝 一度哽咽難以接受
撰文：洪曉璇
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知名作家瓊瑤，12月4日下午驚傳在台北淡水區住宅輕生證實身亡，終年86歲，消息震驚各界﹗憑演出其經典作品《還珠格格》一炮而紅的林心如，得知惡耗時一度哽咽到無法說話。
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當年在《還珠格格》飾演紫薇格格一角走紅後，林心如又參演過瓊瑤的《情深深雨濛濛》，與瓊瑤感情甚好，一直對瓊瑤感恩在心，如今恩師驟逝，心中更是百感交集。林心如回覆台媒時一度哽咽到無法說話，她曾在瓊瑤的經紀公司待過10年，也會和瓊瑤的媳婦何琇瓊通電話，據她所知瓊瑤應無太多病痛算健康的人，自己每一年都會打給瓊瑤阿姨拜年，亦曾帶丈夫霍建華、女兒「小海豚」，每年瓊瑤4月20日生日時亦一定都會送花。
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