盤點2024年結婚藝人｜前港姐連開3場婚宴　千億家族娶內地姑娘

2024年娛樂圈繼續喜事連連，許多的藝人都宣布結婚喜訊，幸福模樣羨煞旁人，一共有12對新人，有港姐冠軍麥明詩結連開3場，亦有千億家族娶內地姑娘，但最令人羡慕是這對姐弟戀結婚，新娘那隻13.33卡千萬巨鑽，真是令所有女人羡慕！



前新聞一姐麥詩敏結婚齊集昔日六大新聞女神

麥詩敏（Gloria）曾經被譽為是TVB新聞台首席主播，她上年5月宣布已在英國接受圈外男友何澤彬求婚，並在今年9月28日於尖沙咀喜來登酒店舉行婚宴幸福出嫁，更一度戴上兩對巨型龍鳳配和五層金豬牌，非常有氣派！當天婚禮場面非常熱鬧，昔日六大新聞女神齊集，當中出席的前同事包括有：黎在山、賴君蕊、羅鈺文、梁凱寧、林可瑩、王穎琪及幕後人員等。

前TVB新聞台首席主播麥詩敏與拍拖10年的圈外男友何澤彬在9月正式拉埋天窗。（資料圖片）

麥詩敏結婚齊集昔日六大新聞女神。（葉志明攝）

伍仲衡獲曾志偉開金口唱歌祝賀

講到今年結婚藝人之一，星光熠熠恍如演唱會的一場婚禮，就是現年50歲的著名音樂人伍仲衡在今年1月6日與女友Ida於紅磡一間酒店大排筵席，婚禮邀請不少圈中好友到場慶祝，有許志安、蕭正楠、陳曉東、黎瑞恩、周國豐、肥媽、周吉佩、車婉婉等。另外他的兄弟團包括有：劉威煌、布志綸、伍仲衡、吳業坤、區永權、謝國維，張翼東等。當晚曾志偉也大開金口唱着《夢伴》迎接伍仲衡上台，而伴郎更唱到交場唔願走，場面非常搞笑！

伍仲衡與Ida的兄弟團和姊妹團。（資料照片）

伍仲衡婚禮當晚曾志偉也大開金口唱着《夢伴》迎接伍仲衡上台。（資料照片）

蔣家旻低調日本搞小型婚禮出嫁

TVB花旦蔣家旻（Angel）今年九月與電視台高層周永基在日本輕井澤舉行婚禮，正式成為人妻。蔣家旻的好姊妹朱千雪、張嘉兒、岑杏賢及湯洛雯都有合體現身婚禮分享喜悅。蔣家旻接受TVB節目《東張西望》訪問時透露婚禮籌備一年，屬於小型婚禮，而當天大概邀請40人參與，當中包括有少量圈中好友和家人。

蔣家旻今年九月正式為成人妻。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻的好姊妹朱千雪、張嘉兒、岑杏賢及湯洛雯都有合體現身婚禮分享喜悅。（IG圖片）

姜麗文在港補辦婚禮只邀家人出席

姜麗文與老公柏豪原定2020年結婚，但婚禮因為疫情延後，至2022年在美國洛杉磯簡約行禮，不過家人當時只能透過視像參與婚禮，姜麗文在4月29日社交平台分享在港補辦婚禮的照片，秦沛做岳父笑到四萬咁口，而叔叔姜大衛與李琳琳亦有現身，姜麗文都有敬茶畀兩位長輩，場面感人溫馨！

姜麗文幸福出嫁。（資料照片）

姜麗文婚禮只邀家人出席。（資料照片）

蕭敬騰補辦世紀婚禮半個演藝圈到場

蕭敬騰10月迎娶大14歲的經理人林有慧（Summer）結束16年的愛情長跑，於台北補辦世紀婚禮。二人宴請多位圈中明星，如舒淇、吳宗憲、明道、陳喬恩、賈靜雯等，可謂星光熠熠，非常熱鬧！蕭敬騰在眾人見證下，感動地跟Summer說，「我想跟全世界說，6月是夏天，夏天是Summer，Summer是林有慧，林有慧是我老婆，林有慧我愛妳！」當時蕭敬騰求婚的巨鑽戒指，巨鑽一共是13.33卡，代表著是「一生愛你除不盡」，這戒指價值上千萬新台幣。

Summer現身時亦戴上了當時蕭敬騰求婚的巨鑽戒指，巨鑽一共是13.33卡，代表著是「一生愛你除不盡」，這戒指價值上千萬新台幣。(ig@jam_hsiao0330)

蕭敬騰在台北舉行世紀婚宴，宴請娛樂圈內600親友。(ig@jam_hsiao0330)

黃美琪3對超巨型龍鳳鈪相當奢華

由1994年開始拍TVB劇集而成名的童星黃美琪今年與拍拖11年的男友鍾健威於今年四月結婚，並且選擇在西貢五星級酒店筵開35席。黃美棋和鍾健威星級兄弟姊妹團，包括曾一齊主持《流行都市》而成為好友「大小姐」林淑敏、林奕匡太太李靄璣、HOY TV一姐「妹頭」盧頌恩、黃芳雯及虞逸峯等。另外黃美琪最受注目的焦點是身上金器相當奢華，別緻金頭飾以外，3對超巨型流星錘龍鳳鈪，猶如平日珠寶店鎮店之寶般浮誇。

黃美棋鍾健威結束11年愛情長跑，4月6日舉行婚禮。（資料照片）

黃美棋鍾健威星級兄弟姊妹團，包括曾一齊主持《流行都市》而成為好友「大小姐」林淑敏、林奕匡太太李靄璣、HOY TV一姐「妹頭」盧頌恩、黃芳雯及虞逸峯等。（資料照片）

吳紫韻半島酒店秘嫁圈外富二代

前TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）因主持旅遊節目《3日2夜》及《姊妹淘》而為人熟悉，之後又憑劇集《婚後事》中半裸脫衣誘惑黎諾懿而引起熱話。吳紫韻今年10月於半島酒店秘嫁圈外富二代，據知老公背景猛料，正式成為少奶奶。吳紫韻受訪時透露：「佢做生意嘅，佢自己都有好多唔同嘅Business。」至於求婚過程，她笑言：「老公係直男 都係直接問嫁唔嫁俾佢 😂 同埋一齊嘅時候都 覺得係以呢個方向去，所以好順其自然。」

吳紫韻（Purple）身材超好。（IG/@ngpurple）

女神正式封盤！

曬3卡巨型鑽戒！

王虹茵過大禮四對龍鳳鈪勁搶眼

前TVB小花王虹茵今年已經踏入30歲，她自從離開大台後回到母校浸會大學附屬學院兼職講師教授運動。王虹茵在今年1月於社交網宣佈接受圈外男友Pat Wong求婚，兩位拍拖接近七年終於步入人生另外一個階段，他們又於上月（28日）分享過大禮的照片，而求婚儀式相當有排場，王虹茵由最愛的巨型勞蘇熊陪伴出場，現場環境可見除了有喜餅、巨型鮑魚和花膠等海味之外，最受注目的當然是四對龍鳳鈪和鑽飾，婚禮亦踏入倒數階段！

王虹茵今年1月於社交網宣佈接受圈外男友Pat Wong求婚。（IG圖片）

王虹茵上月（28日）分享過大禮的照片，而求婚儀式相當有排場。（IG圖片）

講到今年香港最受注目的藝人婚禮就是「十優港姐」麥明詩（Louisa）在3月與盛勁為（Keith）結婚連開3場婚宴，由圍村到遊艇會再到草地婚禮，二人更在上月宣布已經做人成功，大方承認懷孕超過三個月，預產期是明年。

麥明詩懷孕。（葉志明攝）

高鈞賢雙喜臨門新婚太太被爆曾結婚產子

現年40歲前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）現年40歲，近年定居內地，主力於內地發展，間中亦回娘家拍劇，半年內曾賺七位數，可見吸金力極強。本月初，他正式公布雙喜臨門的消息，自己與女友在加拿大註冊結婚，女友更成功懷孕。網上有指佢老婆係身家豐厚、曾經結婚後離婚，兼有小朋友，而高鈞賢亦親自開腔護妻，坦言對太太嘅過去知道得一清二楚，太太喺20歲嘅時候真係結過婚，但兩年前已經離咗婚，同埋有兩個小朋友。

高翁賢與太太拖手漫步沙灘，幸福浪漫。（小紅書@高鈞賢）

高鈞賢承諾做好爸爸、好老公，表示：「女人的付出一點不容易，我也會盡我所能去保護我的家。」（小紅書@高鈞賢）

李亦喬（牛雜妹）今年3月與拍拖7年圈外男友招永鴻正式拉埋天窗，並於紅磡酒店延開23席廣邀親友分享喜悅。新娘子李亦喬身穿貴麗低胸長裙，加上巨型鑽石婚戒相當貴氣逼人。老公招永鴻更笑指要老婆收起性感：「好性感呀。講真其實我都介意㗎，我都想佢日日着樽領衫㗎，不過因為香港天氣太熱所以冇辦法。」

李亦喬（牛雜妹）今日與拍拖7年圈外男友招永鴻正式拉埋天窗。（葉志明攝）

新娘子李亦喬婚後未必極速造人。（葉志明攝）

千億家族鄭家純三子鄭志亮迎娶內地姑娘

周大福鄭氏家族鄭家純三子，現年35歲的鄭志亮（Christopher）早前在姐姐鄭志雯（Sonia）管理的瑰麗酒店Rosewood舉行婚宴。長子鄭志剛（Adrian）、長女鄭志雯（Sonia）及次子鄭志明（Brian）一同代表家族親自出門迎接。據消息指，新娘子Tina Huang為內地姑娘，家境甚具實力，早年在美國常春藤大學畢業，在香港從事金融，並曾於投行高盛工作。她與Christopher經朋友介紹相識，拍拖多年終共諧連理。純官致詞時祝福一對新人白頭到老，永結同心，兒孫滿堂，並感激到場賓客：「今日是值得開心的日子。衷心感謝今日抽空出席的賓客，見證志亮的人生大事。我很高興志亮找到一個陪伴他人生的好太太。再次多謝大家。」

鄭志亮小登科，與新娘子好合襯。（ig@hlingling）