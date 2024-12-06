《愛回家》甘草獨自搭地鐵疑財困憂心重重　71歲揸的士維持生計

TVB處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》一向臥虎藏龍，不少綠葉甘草都大有來頭，其中「食屎陳師奶」孫慧蓮與老公「陳生」為觀眾最愛熒幕情侶之一。「陳生」由黃志榮飾演，雖然近年在《愛‧回家》戲份比幾年前少了，但近日他搭地鐵仍被網民一眼認出，更驚現一舉動引人好奇。

黃志榮在《愛·回家》飾演「食屎陳師奶」老公「陳生」。（電視截圖）

他與「食屎陳師奶」是觀眾喜愛的熒幕情侶。（電視截圖）

日前有網民偶遇黃志榮搭地鐵。 71歲的黃志榮與普通市民無異，在座位上休息玩電話，真人同上鏡幾乎無分別。然而黃志榮望住電話熒幕上的付款二維碼，眼定定望足幾秒，令人好奇究竟有咩咁好睇呢？有網民留言笑問：「佢睇個QR CODE做乜」。不過黃志榮個樣攰攰哋又帶有些少憂心，莫非擔心錢銀問題？

黃志榮拍過提醒乘客搭小巴戴安全帶廣告。（廣告截圖）

運輸廣告黃志榮飾演小巴司機，相信網友應該有印象。(電視截圖)

黃志榮70年代尾入行，小學畢業便出來幫手父親時裝生意，曾任輔警做到2009年才退休，做足36年。他曾受訪透露，難忘1974年寶生銀行械劫案有份到現場維持秩序，當時的旺角刑事偵緝主任便是陳欣健。他曾為運輸署拍攝提醒搭小巴要戴安全帶的廣告，成功入屋；近年則拍《愛‧回家》演「食屎陳師奶」老公為人印象深刻。黃志榮亦有兼職的士司機，去年更因黑雨車旅遊促進會總幹事崔定邦返屋企引起熱議。他於2021年接受雜誌訪問透露是單身，已習慣獨自生活，自得其樂。

黃志榮在地鐵車廂被捕獲。（小紅書）

呆睇QR Code？（小紅書）

網民笑問黃志榮睇QR Code做乜。（小紅書）