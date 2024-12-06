九重紫劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《九重紫》陸劇由賈彬彬、吱吱作為編劇，曾慶傑為執導，由孟子義、李昀銳領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。孟子義首次飾演權謀重生的復仇一角，拍擋《神隱》李昀銳，一班年輕的演員陣容，讓觀眾十分期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

九重紫官方@Weibo

《九重紫》｜電視劇情大綱

竇家嫡女竇昭（孟子義 飾）出身官宦世家，但家人卻她漠不關心。前世的時候，父親帶著小三回家，令她的母親自殺，父親對她也毫無關心，被送往鄉下的祖母家，直到成年。之後，她嫁給了侯府公子魏延俞（李欣澤 飾 ），並育有一子一女，但婚姻生活並不幸福，魏延俞與她的關係冷淡，兒子也對她如同陌生人。最終，她捱不住生活的辛酸，前世的命運以悲劇告終。然而，被夫君背叛的竇昭意外重生，回到了兩歲時。她決心選擇自己的生活，也要保護身邊的人，她試圖拯救母親的生命，但仍然被小三打敗，母親還是選擇了自殺，拋下了她。她憑藉勇氣和智慧與繼母鬥爭，保護家產，隱居在偏遠的田莊，努力求學，為自己而奮鬥。

風雨交加之夜，竇昭與假扮商人的宋墨（李昀銳 飾）在田莊相遇，他是英國公世子，師從名門。但由於舅舅一家遭受冤屈，滿門覆滅，母親被害，甚至被父親毒害而被逐出家門，身世悲慘。面對家族變故的謎團，竇昭運用智慧幫助他保護定國公的孤兒，她同時受到繼母的陷害，落入了換親的流言中。竇昭決定與宋墨結為夫妻，攜手揭開英國公府換子的秘密，成功阻止了遼王的叛亂，平冤忠臣，捍衛了家國的安寧。儘管宋墨外表冷漠，內心卻充滿真誠和善良，他與竇昭並肩作戰，勇敢面對困境，共同拯救家族的命運，活出了真正的幸福。

《九重紫》播出時間｜最新追劇日曆

《九重紫》電視劇一共有34集，12月6日18點由騰訊視頻播放，會員週六到週二更新2集，週三四五更新1集，首更4集，SVIP搶先看1集。

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《九重紫》｜演員人物關係圖

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《九重紫》｜演員

孟子義 飾 竇昭

出身官宦世家竇家，年少喪母，前世坎坷，重生後遇上宋墨

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李昀銳 飾 宋墨

出身名門，但家族被陷害，更被父親毒害趕出家門。運籌帷幄，心狠手辣，但對竇昭寵溺愛護

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孔雪兒 飾 苗安素

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夏之光 飾 紀詠