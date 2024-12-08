AIA嘉年華2024｜門票獨家$90起　12.20重返中環海濱/全新機動遊戲

AIA友邦嘉年華2024（AIA Carnival）今年10歲喇！12月仲有幾日就中環海濱開幕，「好食玩飛」頻道整合AIA嘉年華（AIA Carnival）詳細資訊及獨家門票優惠攻略，獨家優惠最平$90起！你就可以用最抵價錢玩全新機動遊戲、攤位遊戲、毛公仔、打卡位及精彩表演等，更可以近距離觀看跨年煙花！



AIA友邦嘉年華2024 12.20回歸中環海濱

AIA友邦嘉年華（AIA Carnival）將於2024年12月20日至2025年2月16日重返中環海濱，今次將有26個機動遊戲，由波浪搖擺機到垂直極限中高飛翔，為你帶來不同程度的挑戰與刺激！還有40個互動裝置，及擲骰、射擊、拋擲或踢球等30個攤位遊戲，盡情發揮你的特殊技能，贏取獎品，過百萬隻毛公仔玩具等住你拎返屋企！此外，更有300多個本地表演者、社區團體，由舞蹈團隊到體育工作坊，從合唱團到樂器樂隊等輪流精彩演出，為這10歲壽星助興！

AIA友邦嘉年華2024

活動日期：2024年12月20日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

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AIA友邦嘉年華獨家門票優惠

AIA友邦嘉年華2024門票分為普通時段、非高峰時段及高峰時段。注意嘉年華2025年1月10日不對外開放。現已開售👉🏻獨家AIA嘉年華優惠門票

AIA嘉年華套票低至87折優惠 門票$90起再送代幣

AIA友邦嘉年華推出多種門票，而今年《01空間》繼續為大家提供獨家2人優惠套票，更可再減$50，套票包括50個代幣及入場券，仲會加送2杯飲品！入場門票將附送代幣，代幣適用於機動遊戲、攤位遊戲及餐飲，用埋獨家積分換購，門票最平只需HKD$90，更附送7個代幣！

AIA嘉年華 ── 情侶點買最抵？

【個案1】我想同女朋友1月3日去AIA玩，應該點買最抵呢？

1月3日為非高峰時段，一張成人票連10個代幣原價$160，如果買2張成人票（包含20個代幣）要$320，但20個代幣隨時唔夠玩和食，想額外買多30個代幣，咁2人入場原價起碼要$590！因此建議你購買《01空間》獨家二人套票，2張入場劵連50個代幣套票，最平只需$530，再送2杯約價值$100飲品，比原價勁慳$160！*購買時用積分再減$50

AIA嘉年華 ── 2大1小三人家庭點買最抵？

【個案2】聖誕節一家三口去AIA玩，我應該點買最抵呢？

聖誕節12月24日至26日屬於高峰時段，如買2張成人及1張特惠門票（小童），包含27個代幣共需$425，買定多30個代幣要加$270。換言之，2張成人+1張特惠+共57個代幣要$695。所以建議你買《01空間》獨家二人套票最平只需$570（包50個代幣+2杯飲品），加一張特惠套票 $105（包7個代幣），共只需$675，加埋2杯約價值$100飲品，比起原價勁慳$120！*購買時用積分再減50

1.獨家2人套票優惠｜入場門票２張＋50個代幣+2杯飲品

非高峰時段：$580（原價：$620）*用積分再減$50 普通時段：$600（原價：$640）*用積分再減50 高峰時段：$620（原價：$660）*用積分再減50

2.單人入場套票優惠｜入場門票1張＋10個代幣

非高峰時段：$140（原價：$160）*用積分再減$5

普通時段：$150（原價：$170）*用積分再減$5

高峰時段：$160（原價：$180）*用積分再減$5

3.特惠套票優惠｜入場門票1張＋10個代幣

*特惠套票適用於3至11歲兒童及身心障礙人士

非高峰時段：$95（原價：$100）*用積分再減$5

普通時段：$100 *用積分再減$5

高峰時段：$105（原價：$110）*用積分再減$5

AIA嘉年華門票日子劃分

1)普通時段：常規嘉年華日

日期：2024年12月20-23、30日；2025年1月4、5、11、12、18、19、25-28日；2月2-4、7-9、14-16日

開放時間:上午11時 - 晚上11時

2)非高峰時段：更實惠價格入場

日期：2025年1月2、3、6-9、13-17、20-24日；2月5、6、10-13日

開放時間:正午12時 - 晚上10時

3)高峰時段：公眾假期和特別慶祝日

日期：2024年12月24-29、31日；2025年1月1、29-31日；2月1日

開放時間:上午11時 - 晚上11時

答問題 有機會贏取AIA嘉年華特別獎品！

適逢AIA嘉年華10歲生日，《01空間》由即日起至2024年12月31日舉行問答遊戲，一人分享一個「你去友邦嘉年華嘅珍貴回憶」，其中最有意義及印象深刻的5個故事，就可以獲得AIA嘉年華會場限定《玩轉腦朋友》特別版公仔（1套5隻）以及10萬「01積分」！

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1. 上「01空間」以低至87折購買AIA嘉年華獨家2人代幣套票

2. 2024年12月31日或之前，憑訂單號碼參加問答遊戲 ，分享你的珍貴回憶

3. 「01空間」會選出最有意義及印象深刻的故事送出獎品，名額5個

4. 得獎結果將於2025年1月5日，經「01空間」FB專頁公布



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AIA友邦嘉年華常見問題 有無停車場？／可以更改門票日期嗎？

【Q1】如何前往友邦嘉年華？

友邦嘉年華位於中環海濱，搭乘港鐵至中環站，從A出口（中環碼頭）出站；或香港站，從 A2 出口（中環碼頭）出站，步行5分鐘即可抵達友邦嘉年華入口。



【Q2】在網上購買門票後，我可以更改門票日期嗎？

可以。如果需要更改門票日期，可以在造訪日期的5個工作天前發送票券訂單號碼和希望的造訪日期至help@zicket.co並支付少量手續費即可。注意如果入場日期的票價有價差，則需支付所選日期的票價差額。



【Q3】代幣有甚麼用途？

代幣可以用作玩遊戲以及購買食品和飲料。攤位遊戲所需代幣由2枚起，大多數機動遊戲需要4至7枚代幣。



【Q4】我可以自備食品和飲品入場嗎？

AIA嘉年華主辦單位提醒，不可外帶食物和飲品入場地，留意煙草裝置也是禁止的。友邦嘉年華將提供多種食物飲品選擇。此外，將有更多新的供應商合作公佈。請密切留意更多資訊公佈。



【Q5】我想帶寵物入場打卡可以嗎？

不可以。只有導盲犬和其他服務動物可以入場。



【Q6】AIA嘉年華有停車場嗎？

沒有。不過附近有多個停車場，步行步行幾分鐘即可到達，非常方便。



【Q7】嘉年華是否方便輪椅通行？

友邦嘉年華的場地地面平坦，因此有特殊需要人士亦可容易通行。不過，有些遊樂設施和景點可能並不適合所有人士。



【Q8】在哪裡可以購買優惠門票及代幣？

可以通過現場售票處購票，或透過《01空間》預先購票。不過即場購票則無法享有折扣，網上購票更抵玩！



【Q9】買哪種門票最優惠？

透過《01空間》獨家優惠購買2人套票最抵！原本分開購買2張成人套票及50枚代幣需要至少$590，但透過《01空間》獨家優惠，則只需要$580起便可得到2張成人套票、50枚代幣、以及2杯飲品！



AIA友邦嘉年華2024

活動日期：2024年12月18日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵套票$95起🎢