破地獄｜吸煙委批吸煙鏡頭多促杜絕　陳百祥鬧爆：電影係夢工場

陳百祥（阿叻）今日（7/12）現身電視城出席《歡樂滿東華》項目綵排。提到他日前75歲生日廣邀圈中好友一同慶祝，場面盛大，當中老友許冠文亦有到場祝賀。阿叻接受《香港01》大讚許冠文在億萬票房電影《破·地獄》中演技精湛，希望對方再奪香港電影金像獎影帝殊榮。

阿叻現出席《歡樂滿東華》項目綵排，太太黃杏秀都有伴左右。（陳順禎攝）

提到電影《破·地獄》戲中有不少角色均有吸煙鏡頭，卻惹來推動禁煙的吸煙與健康委員會不滿，指吸煙鏡頭會向觀眾灌輸「吸煙可解決問題」及「吸煙有型」等錯誤觀念，呼籲應杜絕有關情況、停止在影視作品出現吸煙鏡頭，怗文一出吸引大批網民留言，不少人指出這種批評未免太矯枉過正，亦有影響自由創作之嫌。

陳百祥今日出席《歡樂滿東華》項目綵排。（陳順禎攝）

陳百祥認為官有官諗，民有民諗，要有獨立性思考。（陳順禎攝）

阿叻寸爆表示：「呢套電影好唔好，票房就已經話咗俾你知啦，同埋電影係一個夢工場，電影嘅嘢係唔可以替代咗落去生活上，你話電影會影響暴力，又話會乜乜乜，如果個個都咁話，香港就唔會有電影。咁所以香港係最自由嘅電影，你鍾意拍黑社會又得，你鍾意鬧政府又得，你鍾意拍色情又得，乜都得不過有級數嘛。」

對於相關部門批吸煙鏡頭過多有不良影響，阿叻說：「政府部門實啱嘅咩，你好似覺得政府部門講嘅嘢係啱，如果係啱，政府就唔會啱啱炒咗嗰兩位官員啦。每一件事你要獨立思維，諗吓嗰件事啱唔啱，大家覺得黑暴啱唔啱，你自己諗嘛。你覺得黎智英啱唔啱？而家咪知啱唔啱囉。電影係一個創作，係一個夢工場，係俾你去發揮無盡嘅發揮力，你有料有能力就會發揮到啦。（會唔會矯枉過正？）咁又未必，佢有佢嘅觀點，我成日都話，人要有獨立思維，官有官諗，民有民諗，你唔犯法就得啦。」

阿叻認為電影好唔好，票房就已經話咗俾你知啦。（陳順禎攝）

陳百祥認為官有官諗，民有民諗，要有獨立性思考。（陳順禎攝）