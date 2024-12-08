TVB甘草合體慶蘇恩磁70大壽　「御用阿媽」揭連環遭TVB不禮貌對待

人稱「蘇Auntie」的蘇恩磁近年憑處境劇《愛·回家之開心速遞》成功入屋，她把龍家二太太「佘秀琴」演繹得入型入格，成為家傳戶曉的角色。日前，黎彼得、盧宛茵等齊齊為蘇恩磁慶祝70歲生日，幾位感情要好！

感情好好！（小紅書照片）

生日快樂！（截圖）

個個都好有演技！（截圖）

現年71歲的Madam Lo盧宛茵，早前在YouTube 節目大爆在TVB拍攝新劇《非份之罪》時被導演連番針對，不堪精神受虐，與家人商量後決定同監製王心慰投訴，事件最終得到解決，但她至今仍未接其他TVB劇，反而日前現身大埔出席電影《一個部門的誕生》開鏡拜神儀式。被問到投訴事件後，有否影響工作量？Madam Lo接受《香港01》訪問時表示：「都好耐冇劇拍，但我就覺得咁，我又唔係要去𢱑你做嘢，我唔係呢啲咁嘅人，你搵我做，我就做。你唔搵，我都成年冇返TVB。（會唔會就係呢件事？）我唔理，我試過幾年前有一次，我上去之前合作過嘅監製房打招呼，我唔開名。我入到去好禮貌同佢問好，點知你估個監製講咩？佢就話『點呀？唔夠騷呀？入嚟想𢱑撈？』我嗰刻真係呆咗，我心諗我只係想入嚟同你打過招呼，使唔使咁講嘢，於是我就即刻行返出去，我係估唔到佢竟然會講呢啲咁嘅說話，令我好反感，所以你有嘢拍就搵，冇嘢拍我咪湊孫，到我呢個歲數，我都冇包袱，做人最緊要開心。」

MadamLo今日出席電影《一個部門的誕生》開鏡拜神儀式。（吳子生攝）

盧宛茵透露投訴事件發生後，再沒有被安排拍劇工作。（吳子生攝）

而黎彼得最近就忙於拍攝HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》，他說：「因為（開電視新劇）嗰邊嘅團隊同我好好感情，又有合作過《愛．回家》，你(TVB)唔要我呀！我大把地方可以去，開電視又好歡迎我，此地不留人自有留人處。」講到新劇開工時數的問題，他說：「而家都短咗好多，好似我條命咁，都係每日拍12個鐘，拍全部外景就一組，但TVB就唔同啦!算啦，唔好再講呢個電視台。」

黎彼得和孫慧雪出席HoyTV「旅 ‧ 心活」旅居發布會。（陳順禎攝）