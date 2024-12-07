伍仲衡宣布簽洪心怡　首回應被TVB炒魷：冇講咩原因但話唔需要我

日前傳出音樂人伍仲衡因搶先與《校園好聲音-唱響中國》大學生歌唱比賽冠軍洪心怡簽約，而被無綫（TVB）「炒魷」踢出節目《中年好聲音3》，不再擔任評審一職。伍仲衡與洪心怡今日（7日）現身音樂會活動，伍仲衡在回應傳被TVB封殺一事時表示：「被TVB封殺？我唔覺得，我好多朋友都喺TVB度做。」至於講到怎樣才原諒TVB，他笑言：「我都冇嬲佢（TVB）。」被問到有否與TVB執行董事曾勵珍和曾志偉就事件討論時，他就表示：「其實冇，我冇佢哋嘅電話，佢哋咁高層我冇佢哋嘅聯絡，我係small potato。」

伍仲衡與洪心怡今日（7日）現身音樂會活動。（張祖銘攝）

提及被無綫（TVB）「炒魷」踢出節目《中年好聲音3》，伍仲衡回應：「咁都冇辦法，唔係我決定呢樣嘢，而家唔係我唔做，係我被通知，我生日會之後就收到個電話話下次錄影就唔需要我啦！就暫時唔需要我。」講到原因，他表示：「咁應該唔係因為我比分嚴謹得滯，TVB就冇講係咩原因嘅，但就係話唔需要我。有陣時都唔需要講都大概知道，就係宣布咗我簽咗洪心怡幾日之後。」

伍仲衡唔覺被TVB封殺。（張祖銘攝）

至於是否認為TVB小氣，他說：「冇話小唔小氣嘅呢個世界，莫道你在選擇人，人亦能選擇你，我始終由細到大睇TVB大，TVB對我都影響好深，TVB係陪伴我成長，本身我係音樂人，到而家行前咗少少，我都真係要多謝TVB，因為畀多咗好多綜藝節目嘅機會我，可能佢哋有啲考量去換人，就正如我做一份part-time，都會有最後一日，而家有份part-time去做，但會唔會再做就冇人知。」

伍仲衡唔覺TVB小氣。（張祖銘攝）

講到選擇與洪心怡簽約的原因，伍仲衡透露因早前擔任TVB製作的歌唱比賽節目的評審，在現場聽過洪心怡唱歌而賞識對方，並表示：「之後我就約咗佢試音，我直程喺網上面開埋直播，都有好多人睇，咁就唱咗三個鐘，我覺得呢個女仔，佢嘅唱歌style同我做音樂理念好相同，所以我就好想寫歌畀佢，我由做音樂人開始從來都未簽過歌手，簽歌手係我一路好想做嘅事。」伍仲衡續指與老婆商討之後決定與洪心怡簽約，他又提及TVB也曾經聯絡過洪心怡，並希望與對方合作和簽約，不過有關雙方談及的合約內容自己就不清楚，並表示：「到12月洪心怡決定唔簽約TVB，之後我哋先正式搵佢傾約，跟住我就喺我生日會對外宣布簽咗屬於我第一個歌手出現。」

伍仲衡親述簽洪心怡做歌手原因。（張祖銘攝）

洪心怡被問到為什麼不選擇與TVB簽約時，她說：「我一開始係有同TVB溝通一下先嘅，之後我就同咗TVB講話決定唔簽，我決定簽約伍仲衡，係因為我哋音樂理念比較接近。好似伍仲衡講過佢作慢歌比較多，然後我唱慢歌又比較多，音樂理念就比較吸引我。」講到是不是TVB的合約簽約期限太長，所以不考慮簽約，她直言：「唔係呀，我唔係Focus喺呢樣嘢度，如果簽約我係想比較自由啲，如果同伍仲衡簽約溝通上容易啲，我作咗啲歌又可以畀佢聽。」提到洪心怡是否對於唱TVB劇集歌的興趣不大，伍仲衡就代表她回答：「咁又唔係，佢曾經上過我直播，同我合作好好玩，佢唱啲咩歌我又識彈。」至於有關雙方的合約期限，伍仲衡回答：「洪心怡結婚之前都甩唔到合約，佢幾時結婚我唔知。」他笑指洪心怡應該要體會分手失戀的滋味。