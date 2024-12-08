一個香港十種玩法｜學霸港姐裸背推球按摩　江美儀拱橋筋骨好柔軟

全新綜藝節目《一個香港．十種玩法 過節篇》，將由明晚（9）開始，逢周一至五晚十點半翡翠台播映。每年年底，冬至、聖誕、新年一連幾個節慶，港人都喜歡「搵節目」，盡情享受假期！今年，TVB特地推出全新節目《一個香港．十種玩法 過節篇》，由江美儀聯同接近三十位藝人好友及美食旅遊達人，為觀眾精心策劃十種香港既地道又新奇的玩法，務求令港人過時過節期間，即使留港消費仍能選擇多多、玩得又抵又開心。十種玩法包括「偽日、泰旅行」、「一日環遊世界」、「HK$100 掃街自助餐食到飽」、「遊港廟．嚐美食」、「貼地夜遊」、「職人帶你遊 HK」、「香港電影及電視情懷」、「香港漁港情懷」、「Chill 夜遊」和「節日吃貨玩樂攻略」，每種玩法各有特色，絕對適合一眾喜愛吃喝玩樂、愛旅遊兼且消費精明的港人口味！江美儀：「起碼我慳咗機票錢先。」

《一個香港．十種玩法 過節篇》多咗個新主持，潘明璇。

潘明璇為《2023年香港小姐》參選佳麗之一。

江美儀和服look。

首集打頭陣內容將瞄準香港兩大旅遊熱點日本及泰國，由主持江美儀夥拍日本旅遊達人周奕瑋Jarvis及泰國通胡慧冲，再聯同特派「體驗專員」潘明璇，走遍香港大街小巷，體驗著香港和服打卡呃Like、欣賞香港地下偶像show、日本的弓道專業精神及文化、泰式按摩、正宗泰拳、及泰國水燈節，另外還先後品嚐了正宗沖繩料理及地道泰國船麵，行程豐富，難怪主持江美儀在節目中大嘆：「起碼我慳咗機票錢先！」

為了好好體驗「偽‧日本旅行」，向來視愛犬為子女的江美儀，為了完成帶愛犬旅行的心願，特意帶同愛犬Teddy和Tina到元朗的隱世秘景，與周奕瑋、潘明璇齊齊著和服打卡。江美儀謂：「因為日本係pet friendly，好多酒店係可以俾狗入去，甚至乎有啲特別嘅餐畀狗（食）用，有埋溫泉畀狗浸，你會覺得好正。我（希望我）享受嘅嘢，我啲仔女都可以享受。」美景當前，三人還大玩「偽日本旅行」打卡挑戰！

周奕瑋和江美儀感受香港地下偶像show初體驗。

周奕瑋和江美儀感受香港地下偶像show初體驗。

另外二人的香港地下偶像show初體驗亦勁爆新鮮及興奮，該個地下偶像show有不少港產日系地下女團，美儀姐與Jarvis除獲女團粉絲即場教授應援偶像方法，期間身為日本旅遊達人的Jarvis竟被北海道方言 - 阿伊努語考起，令他不禁自我懷疑。雖然如此，仍無阻Jarvis享受睇show及與女團成員合照的決心，節目所見，全程被可愛少女包圍的Jarvis相當風騷，與女團齊齊大擺心心手勢，美儀姐見狀不禁寸爆Jarvis說：「佢（周奕瑋）攞獎嗰下，隻眼都冇發光，佢依家真係發光。」另外二人的戶外弓道場深度體驗亦甚有新鮮感，據道場負責人陳小姐透露，弓道單是基本功行坐企跪也要受訓至少三年，令Jarvis大為驚嘆：「即係一個小朋支，佢3歲嚟學弓道，到掂到支弓射出去，已經十幾歲喇喎。」相當誇張！雖然難學，但Jarvis與美儀姐在學習期間均有驚人標青體驗，萬勿錯過。

周奕瑋和江美儀玩埋日本弓道。

周奕瑋和江美儀玩埋日本弓道。

周奕瑋和江美儀玩埋日本弓道。

江美儀嘆按摩做埋「拱橋」，啲筋骨好柔軟。

江美儀嘆泰式按摩。

唔少得嘆草球按摩。潘明璇派福利是常識吧。

唔少得嘆草球按摩。潘明璇派福利是常識吧。

揭水燈節背後意義

至於「偽‧泰國旅行」最特別之處，是原來每年11月，居港泰國人都會仿效家鄉在香港舉辦水燈節，趕走衰氣。胡慧冲和江美儀便特意前往參與這項獲泰王認證的盛事。在現場玩得相當興奮的江美儀事後分享感受謂：「好多居港泰（國）人，我哋一齊慶祝、祈福同一齊玩，氣氛係相當之好。」另外「體驗專員」潘明璇還享受了舒服至極的香薰精油熱草球按摩，及令美儀姐大嘆恍如經歷「人體奧妙展」的泰式四手按摩。欲知更多詳情，密切留意明晚首播的《一個香港．十種玩法 過節篇》。

胡慧冲和江美儀便特意前往參與這項獲泰王認證的盛事。

居港泰國人都會仿效家鄉在香港舉辦水燈節，趕走衰氣。