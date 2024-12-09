愛回家女星13歲兒子校際泳賽奪冠　讀名牌國際學校收天價學費

91年在新加坡選美入行，後來港發展「無綫五美」之一，現年52歲的姚瑩瑩，2011年宣布未婚生子誕下囝囝梁淦賢（Evan），單親湊大囝囝堅持給予最好的成長環境供讀名校，而且囝囝文武雙全，近日又在游泳大賽贏得冠軍。



選美出身的姚瑩瑩，初出道時被無綫力捧為「無綫五美」之一。（《尋秦記》劇照）

姚瑩瑩近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「Helen姐」一角成功轉型，現實是位不婚媽媽獨力養家！（IG@eileenyeow）

「無綫五美」之一，現年52歲的姚瑩瑩保養得相當好。（IG：@eileenyeow）

「無綫五美」之一，現年52歲的姚瑩瑩保養得相當好。（IG：@eileenyeow）

姚瑩瑩囝囝梁淦賢（Evan）已經13歲。（IG：@eileenyeow）

姚瑩瑩近年憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演「Helen姐」一角大受歡迎，多年來她母兼父職，努力拍劇供書教學，曾一年拍10套劇，又試過帶傷趕拍三組劇，只能戴頸枕保護頸椎，但從無怨言。囝囝兩歲時患上罕見病突發性血小板減少性紫癜（簡稱ITP），為健康安排囝囝學游水，無心插柳下成為游泳健將。

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）轉眼間升讀中學。（IG：@eileenyeow）

Evan就讀的新加坡國際學校，1991年創立位處黃竹坑，設幼兒教育、小學及中學部，中五中六有IB課程，歷年有不少IB狀元。小學課程借鏡新加坡教育，主要英文教學以簡體教中文，相對傳統學校功課量少，考試會以應該題為主。小學學費約$149,700一年，中一至中四為$193,100一年，另需付建校費及購買債劵等。深受名人歡迎，包括陳豪三名子女都正在就讀，而任達華與琦琦女兒任晴佳、吳鎮宇兒子Feynman、趙薇女兒等都是該校校友。

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）就讀的國際學校所費不菲。（學校官網）

她在IG上載照片，見到囝囝開心拿著獎牌，參加香港國際學校體育聯合會（International School Sports Feration of Hong Kong，簡稱ISSFHK）的比賽，在100米背泳奪得第一名，50米背泳及100米蛙泳則位列第二的好成績，兩個月前又在首次参加第51届吐露港渡海泳公開賽，獲得第二名的成績，潛能無限﹗

Evan是游泳健將。（IG@eileenyeow）

朗誦一樣掂。（IG@eileenyeow）

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）10月時首次参加第51届吐露港渡海泳公開賽，獲得第二名的成績。（IG：@eileenyeow）

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）10月時首次参加第51届吐露港渡海泳公開賽，獲得第二名的成績。（IG：@eileenyeow）

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）10月時首次参加第51届吐露港渡海泳公開賽，獲得第二名的成績。（IG：@eileenyeow）

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）參加香港國際學校體育聯合會（International School Sports Feration of Hong Kong，簡稱ISSFHK）的比賽，在100米背泳奪得第一名，50米背泳及100米蛙泳則位列第二的好成績。（IG：@eileenyeow）