三位減肥超成功藝人脫胎換骨　肥人全部都係潛力股

娛樂圈除了靚仔靚女，其實也不乏肥仔肥妹，專門演出配角，也是劇集不可或缺的崗位，而且這班肥胖藝人，動輒體重逾200磅，雖然演出時贏盡人氣，但往往卻賠上了個人健康，當身體狀況亮起警號，他們也只有加入減肥行列，而且因為基數大，減掉幾十磅後，已有脫胎換骨的效果，讓人認不出本尊。

何遠東（IG圖片）

何遠東變了「6號」。（IG圖片）

何遠東

40歲的何遠東，出道時的肥仔形象深入民心，最為人熟悉的作品有《降魔的》、《殺手》、《十八年後的終極告白》，但贏了名氣卻輸掉了健康，高峰期體重達280磅，其後遇上疫情，開始了減肥大計，最初是做30分鐘運動，至之後的接近2小時，主要是踩健身單車，而飲食方便亦會計算卡路里及戒澱粉，成功甩掉了80磅，更有網民指他由「肥東」變成了「6號」，不過他演出的角色雖然家喻戶曉，卻一直獎項欠奉，最後選擇離巢外闖。

肥得好誇張。（IG圖片）

細細粒減肥後，樣子有點憔悴。（IG圖片）

陳嘉佳（細細粒）

39歲的陳嘉佳，因拍攝《老表，你好嘢！》演出「細細粒」一角走紅，本來是肥妹的她，近年堅決減肥，由高峰期的300磅，一度減至150磅左右，雖然之後有過短暫反彈，但幾經努力後，細細粒已減至110磅，完全是模特兒身材。細粒減肥方法是要飲2,000-2,500毫升的清水，睡眠7小時以上，最後是戒精製糖，包括蔗糖、白砂糖、黑糖、紅糖，楓糖、蜜糖全戒，非常有毅力。

細細粒自減磅成功後就趁熱打鐵直播帶貨賣健康類產品、瘦身丸等，不過疑似因減肥後遺症，腋下皮膚鬆垮，畫面驚人。（影片截圖）

成功減磅的細細粒曾自信大曬泳衣照。（IG@siupochankakai）

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蕭徽勇高峰期體重近300磅。（IG圖片）

大變身。（IG圖片）

蕭徽勇成個樣唔同晒。（IG圖片）

蕭徽勇

46歲的蕭徽勇，體重曾高達近300磅，因一次檢查身體，發現血壓上限高達200，有中風的風險，遂堅決減肥，除了跑步做GYM外，更開始用蔬果汁斷食，成功將體重減至175磅，睇落成個人脫胎換骨。離巢後以自由身形式參與演藝及配音工作，同時亦有兼任Uber及的士司機。