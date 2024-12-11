32歲女歌手英國答應男友求婚　去年離巢華納曾抱怨「窮到不得了」

前華納女歌手JUDE（曾若華）將成為人妻，昨日（10日）在社交平台宣布喜訊，分享男友在英國求婚的相片。JUDE十分保護另一半，只曝光男友側面，望上有幾分似TVB藝人張振朗。JUDE男友拿著大束紅玫瑰跪地向她求婚，JUDE用手指拭淚，戴上求婚戒指後二人情深擁抱對望，還獲多位好友開香檳慶祝，場面既浪漫又溫馨。

JUDE見男友拎住大紮紅玫瑰已感動落淚。（ig@judetsang）

男友側面有幾分似張振朗，依足傳統跪地向JUDE求婚。（ig@judetsang）

JUDE以英文寫著：「I said yes,所以現在我們要永遠包容彼此😳謝謝你成為我永遠的人，也是我的無償治療師，我很感激我們在一起的7年... 生活的速度太瘋狂了我期待與你創造更多的回憶！」求婚地點在英國諾森伯蘭郡，這裏有一座名為阿尼克城堡，哈利波特系列電影中的霍格華茲魔法學校亦在這裏取景，JUDE亦形容這次是一個「amazing proposal」，皆因男友由一開始連怎樣訂餐廳也不知從何入手，最後卻能送上這次驚喜求婚，她續寫道：「我差點可以把這個提案稱為哈利波特為主題 🏰 🤤感激為我驚喜，一路飛來為我們的訂婚的朋友! 你們都瘋了，但這就是我知道你們是真正的💎」

JUDE話：「I said yes」，二人情深擁抱對望。（ig@judetsang）

好友開香檳慶祝。（ig@judetsang）

現年32歲的JUDE在2015年出道，一直與華納唱片合作，曾推出過《格拉斯哥流浪》、《人間失格》、《零分》等歌曲，不過早年她曾因想專心創作、被公司指懶散而雪藏，儘管後來解凍，但隨住公司愈簽愈多新人，力捧陳蕾、MC張天賦、洪嘉豪等後起之秀，JUDE近年曝光率明顯已極低。去年10月宣布與華納結束十年合作關係，當時她亦頗大怨氣，清空IG並留言表示感失望：「我必須承認我對事情的結果有點失望，當我簽約時，我以為我的生活會有所不同，但最終我仍是開始時那個不知名的藝人。」她感謝一切的經驗和相遇，最重要是無論起跌都追隨着她的粉絲，言談間似是感到愧對他們，JUDE說：「沒有你們的支持，我今天不會仍然在此。對你們來說我可能是個騙子，因為我需要很長時間才能出歌。」

Jude點名感謝幾個同事，坦言離開舊東家心情很複雜，不過對這趟旅程的經歷，她銘記於心，最後她謂：「我現在確實是窮到不得了，但至少我有自由。」

JUDE做創作歌手近十年。（ig@judetsang）

JUDE去年離開華納，曾抱怨：「最終我仍是開始時那個不知名的藝人。」（ig@judetsang）

JUDE宣布與華納結束10年賓主關係。（IG@judetsang）

Jude貼出自己的華納員工證。（Ig@judetsang）