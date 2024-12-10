TVB最高齡女藝人撐拐扙支持港產片　90歲唔敢退休抗腦退化

上月剛踏入90歲的羅蘭是無綫（TVB）歷年來最高齡的女藝人，早前仍有參與郭晋安和龔慈恩擔正大旗主演的豪門爭產劇《金式森林》。日前羅蘭姐去撐由鄭丹瑞主演的港產電影《得寵先生》，一頭白髮的她穿上銀色夾錦外套，貫徹優雅形象；雖然她要撐住拐扙，但樣子很精神，還很關心後輩，對90後的盧慧敏（Amy）噓寒問暖。

90歲羅蘭早前參與TVB新劇《金式森林》演出。（劇照）

羅蘭姐早前出席無綫新劇《金式森林》煞科宴，識得派心勁可愛。（資料圖片）

當日獲安排坐喺度影大合照。（資料圖片）

《金式森林》由郭晉安及龔慈恩擔正大旗，集合四生（羅子溢、羅天宇、何廣沛、陳浚霆）及六旦（陳曉華、何依婷、郭柏妍、江嘉敏、陳星妤、莊子璇）傾力演出。（資料圖片）

羅蘭姐看過電影後，拖住Amy的手打氣，問她：「成套戲真係好感人，好好睇。拍嗰陣辛唔辛苦呀？夏天喎！」Amy受寵若驚說：「少少，但睇到拍出嚟成果就好值得，好善良嘅電影！」模特兒出身的Amy與羅蘭姐的身高萌畫面超有趣，Amy亦專登彎身遷就長輩，十分乖巧。

羅蘭姐睇完《得寵先生》讚感人。（IG@an.abandoned.team）

羅蘭姐撐住拐杖現身支持港產電影。（IG@an.abandoned.team）

90後嘅Amy對羅蘭姐好恭敬。（IG@an.abandoned.team）

90歲嘅羅蘭姐好精靈。（IG@an.abandoned.team）

同大家一齊派心心。（IG@an.abandoned.team）

《得寵先生》口碑不俗，票房已達250萬。（IG@an.abandoned.team）

羅蘭與92歲的胡楓（修哥）絕對稱得上是TVB的「鎮台之寶」，年前二人突然傳出「暮年戀」引來一片嘩然，傳言中直指修哥妻子呂詠荷離世後，便和單身的羅蘭姐愈走愈近，近年出雙入對，修哥其後終於在演唱會後台向羅蘭求婚，五名子女均到場支持，而大部分網民聽後都對這對「神仙眷侶」送上祝福，不過修哥表示純屬「美麗的謠言」。

胡楓和羅蘭真係好襯呀！

兩年前胡楓突然被傳在演唱會後台向羅蘭求婚。(資料圖片)

胡楓和羅蘭真係好襯呀！

由60年代演黑白粵語電影到今，羅蘭姐一直沒有退下來繼續演戲，她曾在訪問中表示有考慮過退休，但最終打消念頭：「有諗過退休，但醫生說，一停止工作，只兩年，腦袋都會一齊退。」早前梁思浩在IG講述在TVB飯堂遇見羅蘭姐，見對方一臉倦容自爆：「可能自己記性唔好？NG多了。」思浩覺得劇組應將就一下，羅蘭姐即說：「唔得唔得，唔可以阻住劇組！」最後思浩直接要求導演盡快拍完羅蘭姐戲份，讓她快點收工。之後江美儀和梁思浩再在YouTube節目《娛樂好好玩》中爆料，指羅蘭捱夜拍劇無怨言，亦曾經見過她感冒見暈仍然不出聲，就是怕延誤拍攝進度，十分敬業。