黃翠如懷孕首現身活動明艷照人　上圍升cup：肥咗6KG

黃翠如上月中在社交平台公布喜訊，分享超聲波照透露懷孕消息，她自從公布喜訊後今日（11日）第一次出席公開活動，她接受訪問表示：「懷孕頭幾個月係辛苦嘅，去到第四月開始就好唔舒服，見到所有嘢食嘅慾望係好巨大，我臨瞓前不斷睇人哋煮嘢食嘅影片，睇食物嘅嘢就睇兩三個鐘，個腦就不斷好想食嘢，瞓醒個腦又係諗住有咩食，好短嘅時間肥咗好多。」她繼續指現階段肥了6kg！

黃翠如懷孕今日（11日）第一次出席公開活動。（陳順禎攝）

黃翠如懷孕後明艷照人咗。（陳順禎攝）

被問到第一時間得知道懷孕的消息，有否感動到喊，她哽咽表示：「今次我驗到有BB嘅時候其實唔信嘅，因為冇諗過，我隔咗幾日之後先至再驗多次，我驗咗之後唔想同老公蕭正楠講，咁其實有個小秘密，我見到有第一次嘅時候，喺抌垃圾嘅時候老公發現到，佢亦都唔夠膽相信，隔咗幾日再驗到BB嘅時候，但後尾我好驚，所以睇到我分享出嚟嘅畫面就係冇任何包裝底下用好核突嘅紙喺老公瞓覺嘅時候遞咗俾佢，我哋有我哋嘅經歷，所以我哋好感恩同埋有啲驚，所以就好複雜。」

黃翠如回應哽咽回應「小產經歷」。（陳順禎攝）

黃翠如透露BB的預產期是蛇年。（陳順禎攝）

講到曾經在社交網站發表「小產經歷文章」，她說：「其實嗰一刻想分享自己嘅感受，所以冇諗好多嘢，當大家知道咗嘅時候，我有好多祝福，咁就變咗好感激，同我講（媽媽）嘅故仔，好多媽媽都有一樣嘅經歷（小產）想大家一齊加油！」她透露BB的預產期是蛇年，不過BB的性別則希望保留神秘，只讓老公和自己知道。」

黃翠如回應哽咽回應「小產經歷」。（陳順禎攝）

黃翠如透露BB的預產期是蛇年。（陳順禎攝）

黃翠如懷孕今日（11日）第一次出席公開活動。（陳順禎攝）

黃翠如懷孕後升左CUP。（陳順禎攝）