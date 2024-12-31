2024回顧｜21位演藝人離開我們　最年輕只有29歲令人遺憾

2024年終於完結，在這年間，演藝圈中也有20位演藝人因各種原因逝世，他們曾為香港人帶來過不少回憶，以下為大家回顧一下，亦送上我們最後的祝福。



1. 柳俊江

前新聞王子柳俊江今年1月5日下午被發現在大埔村屋內燒炭亡，終年42歲。柳俊江為前TVB新聞部主播，曾擔任港聞、中國新聞、專題記者，於2010年年底離開無綫新聞部轉而成為自由工作者，其後他積極發展個人事業，除參與戲劇拍攝外，亦在IG宣傳、教授各種對話、待人接物的技巧。

柳俊江生前曾是新聞王子。（柳俊江fb圖片）

2. 河國榮

有「御用鬼佬」之稱的前TVB藝員河國榮，今年2月2日在西貢寓所內燒炭身亡，終年58歲。河國榮效力TVB期間，任何劇集需要外國人演出或高級警務人員，河國榮一定是首選。除了TVB外，河國榮亦曾參演過ViuTV的《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》、《詭探》、《野人老師》等，和不少電影《獅子山上》、《超神經械劫案下》及舞台劇《西遊記》、《中國皇后號》等等。2017年河國榮獲 Netflix 邀請，替美國諷刺戰爭電影《戰爭機器》拍攝宣傳片，亦成為一時佳話。

河國榮當年棄讀醫來港追夢。（資料圖片）

3. 鄭啟泰

鄭啟泰今年2月3日因器官衰竭離世，終年56歲。而在離世前2日，鄭啟泰才剛宣布向同居2年的女友王雁芝求婚成功，二人開始商討婚禮細節，卻突然傳出死訊。鄭啟泰之前曾經歷一段婚姻，於1993年時曾與同在新城娛樂台工作的黎海珊結婚，但婚姻只維持了五年，二人並沒有子女。其後，鄭啟泰與另一女友育有一女Kayla。

鄭啟泰因器官衰竭離世，終年56歲。

4. 李影

前麗的花旦李影今年2月25日於加拿大離世，享年70歲。李影年輕時樣貌標緻，於70年代由朋友慫恿下投考麗的電視藝員訓練班，與劉松仁、麥當雄等成為同學。她畢業後曾加入配音組為卡通片配音，再正式成為演員，之後備受力捧，主演過不少經典劇集，瞬即成為當家花旦。她當年還獲安排與鍾叮噹、南鳳、以及盧愛蓮組成四人女子音樂組合紫荊花合唱團，對撼無綫嘅「四朵金花」。

《12日》為李影生前最後一部參演的電影。

5. 陳狄克

有無綫「御用黑幫王」之稱的陳狄克，於3月15日因病離世，終年76歲。陳狄克原名陳均榕，亦有別名「陳承國、陳軍戎」之稱，陳狄克於1967年開始習武，其後在片場遇上著名武打明星劉家良後遭提攜跟隨劉家班及唐佳工作。1973年陳狄克進入麗的電視擔任武指，並受邀於劇集《中國殺人王》演出，亦是他人生中唯一一次男主角。

陳狄克。（電視截圖）

6. 黎明詩

90年代玉女歌手黎明詩於3月28日不敵癌魔離世，終年58歲。當年黎明詩憑著甜美的外表、美好的身材，成為不少少男心目中的女神。她在英國讀書的時候曾同妹妹齊齊參選當地的華裔小姐，分別獲得亞軍和季軍。後來黎明詩隨家人回流香港，及後在新藝城做幕後時被陳勳奇睇中，之後拍下《霸王花》、《偷情先生》和《四大家族之龍虎兄弟》等作品。及至1990年，黎明詩被唱片公司EMI睇中當歌手出唱片，曾榮獲第十四屆十大中文金曲最有前途新人獎銅獎、1991年度叱咤樂壇生力軍女歌手金獎及十大勁歌金曲最受歡迎新人獎銅獎得主，在樂壇以實力派玉女歌手見稱。

90年代玉女歌手黎明詩 於3月28日不敵癌魔離世，終年58歲。（VCG）

7. 董慕節

有「鐵板神算」之稱、在八、九十年代紅極一時的命理大師董慕節，其家屬於4月透過社交平台證實了其死訊，享年101歲。帖文中，家屬形容董慕節是「一位真正的傳奇人物」及「一位無名英雄」。已故香港樂壇巨星張國榮和梅艷芳生前都曾找過董慕節算命。張國榮更曾在其個唱上直言很信董慕節，董慕節曾為他批命，並贈言：「待人以誠，人反相侮」，令他感受很深。

「鐵板神算」董慕節為傳奇人物，享負盛名。（董慕節家人授權使用）

8. 廖駿雄

資深演員廖駿雄於5月18日傳出死訊。廖駿雄於80年代無綫經典劇《天師執位》中飾演「大粒癦」一角而為人熟悉，劇中他與男女主角苗僑偉，與及已故翁美玲有不少對手戲。他多年前離開TVB廿多年後便轉營從商，曾開夜冷舖以及在內地開貿易公司，由賺過錢到生意失敗欠下百萬元債項，人生經歷過高低起跌。

廖駿雄在2021年不幸確診胃癌第四期。（IG圖片）

9. 顏國樑

顏國樑於《香港81》中飾演「陳積」而為人熟悉，闊別幕前十多年後，前年自揭患上鱗狀細胞癌，當時接受好友鄧英敏訪問時，他透露原來入院後足足留醫半個月，更走過鬼門關前。不過，今年5月26日傳來消息，顏國樑最終不敵病魔，終年71歲。

顏國樑最終不敵病魔，終年71歲。（資料圖片）

10. 文頌男

前J2台主持文頌男（Koba）去年10月突然於節目《不正常愛情研究所》無預警消失觀眾的眼前，之後他長達一段時間沒有公開亮相，後來他公開確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」，一直積極接受電療。不過最終不敵病魔，於今年7月13日傳出死訊，終年29歲。

《不正常愛情研究所》的主持文頌男（Koba）。

11. 鄭佩佩

一代武打女星鄭佩佩於今年7月19日驚傳離世消息，享年78歲。上海出生的鄭佩佩，於60年代來港後加入南國實驗劇團，畢業後成為邵氏旗下藝人，曾參與超過100部影視作品，當中1993年與周星馳合作電影《唐伯虎點秋香》，以口齒伶俐的華夫人角色深入民心。其後2000年演出由李安執導的《臥虎藏龍》，憑碧眼狐狸一角奪得金像獎最佳女配角殊榮。

鄭佩佩憑碧眼狐狸一角奪得金像獎最佳女配角殊榮。（電影截圖）

12. 元奎

今年8月12日網上驚傳著名武術指導元奎死訊。就消息，《香港01》致電香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞），對方確認消息屬實，並透露元奎已離世兩年，「約兩年前，元奎因為新冠肺炎病逝，但基於家人意願一直未有公開，以我所知他早年已移居加拿大。」元奎是七小福之一，師承于占元，更一手捧紅武打巨星李連杰，雖然對比其他師兄弟，元奎較為低調，但他的作品《方世玉》、《漫畫威龍》、《賭聖》及《新精武門1991》等均令觀眾留下深刻印象，成為經典。

元奎已離世兩年。（視覺中國）

13. 李海生

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍集團保安員「申叔」的甘草演員李海生，於今年9月10日驚傳死訊，因皮膚生毒瘡，導致背脊潰爛，引發細菌感染，在醫院病逝，享年83歲。李海生縱橫影壇逾半世紀，飾演過無數角色，在入行前，原來李海生不只是爆肌健美先生，更是詠春高手。

海生叔過去是武術指導。(《愛‧回家之開心速遞》截圖)

14. 黎愛蓮

梁小龍的混血歌手前妻黎愛蓮（Irene Ryder）於今年9月1日於北區醫院安祥離世，享年75歲。黎愛蓮是中英混血兒，她在1960年代至1970年代香港的著名歐西流行曲女歌手，在1975年與梁小龍結婚。黎愛蓮曾於她的尖沙咀住所前被一名兇徒淋潑鏹水襲擊致毀容，最後需要離開香港樂壇，事件轟動一時。自此黎愛蓮被逼離開樂壇，以一年多的時間接受近20次植皮及磨皮手術重整臉容，用了逾400萬港元。

黎愛蓮（Irene Ryder）曾被逼離開樂壇。（FB照片）

15. 徐少強

資深演員徐少強於今年9月1日因食道癌在北京離世，終年73歲。徐少強為蹤橫香港7，80年代影壇的武俠片巨星，早期出演過《三少爺的劍》、《天蠶變》等電視劇，後來參演1992年的周星馳電影《武狀元蘇乞兒》，飾演大反派「趙無極」一角更令他聲名大噪，近年出演《維多利亞壹號 》後就開始轉戰拍攝網絡電影。

徐少強演過不少大俠角色。（網上圖片）

16. 高妙思

高妙思於今年8月5日病逝，曾演出《乘風破浪》、《楚留香》、《書劍恩仇錄》等劇集，但自90年代與丈夫思維移民意大利後就退出娛圈，婚後大部份時間在歐洲生活，兩人曾經營貿易公司，已有多年沒公開亮相，直至2019年回港後就一直留在香港，不時與圈中好友聚會。

高妙思曾演出《乘風破浪》。（Facebook@舊時香港）

17. 謝志華

電影《少林足球》中飾演酒吧老闆的謝志華（肥華），於今年10月22日因心肌梗塞離世，享年64歲。謝志華除了是演員外，亦是一名資深製片，他生前參與過多部電影的幕後製作，如策劃、劇務等。而謝志華生前參演電影亦多達20部，包括：《賭霸》、《亞飛與亞基》、《風塵三俠》、《天若有情Ⅱ之天長地久》、《夢醒時分 》、《流氓醫生》、《甜蜜蜜》、《色情男女》、《少林足球》、《戀愛行星》等但多為閒角，最為人熟悉的角色就是於《少林足球》中飾演酒吧老闆，2005年後便淡出幕前的工作。

電影《少林足球》中飾演酒吧老闆的謝志華（肥華），昨日（24日）傳出離世消息。(網上圖片)

18. 李麗麗

「TVB第一代打女」李麗麗於今年10月28日傳出病逝消息，享年75歲。1978年，佳藝電視倒閉後，麗麗姐轉投麗的電視（即現今亞洲電視）。之後，她又在1988年離開亞洲電視，再轉投無綫電視一直服務至今年一月。而麗麗姐亦曾透露：「身為一個演員，當然想你嘅作品可以到達全世界，甚至係一個好細嘅地方。希望多啲人可以認識你，呢個係我哋一個目標。我喺邵氏都曾經收過影迷嘅信，係一個好好嘅收穫同鼓勵，喺一種動力，希望做好啲成績畀觀眾睇。」

李麗麗在《宮心計》內飾演徐媽媽。（《宮心計》截圖）

19. 劉家昌

劉家昌於今年12月2日因癌症安詳辭世。劉家昌與前妻甄珍在2018年爆出爭產風波，兩人更對簿公堂，劉家昌更在微博罕見發文，砲轟甄珍與兒子章立衡（前名：劉子千）無情奪產，狠斥「這對母子貪得無厭異想天開」，又大爆甄珍陪兒子到北京宣傳時幫兒子召妓，更大鬧兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」。其後甄珍以千字長文痛斥前夫顛倒黑白是非，大爆當年因劉家昌爛賭而離婚，又指劉家昌曾威脅斷掉兒子的音樂路、痛罵兒子畜生等，雙方在網上爆發罵戰，引發外界譁然！

甄珍與前夫劉家昌在2018年爆出爭產風波，兩人更對簿公堂。（視覺中國）

20. 曹濟

在劇集《射鵰英雄傳》中飾演「靈智上人」深入民心的前無綫甘草演員曹濟（原名：曹作新），於12月10日因病在醫院安詳離世，終年83歲。曹濟曾經是TVB藝員，參與過不少劇集拍攝，後來因為關節勞損及患上糖尿病正式退休，當中在1994年版《射鵰英雄傳》中飾演的「靈智上人」最令人印象深刻，此外，他還參演過《大時代》、《刑事偵緝檔案II》、《天地男兒》及《笑看風雲》等劇集。

曹濟演過不少小人物角色。（劇集截圖）

21. 杜平

粵語片年代當紅小生、《歡樂今宵》元老級主持杜平於今年12月逝世，在1950年代末期進入娛樂圈的杜平，曾是粵語片當紅小生，而當粵語片衰落後，他就投身電視圈加入TVB，除了拍劇之外更是長壽節目《歡樂今宵》的第一代主持人，從節目1967年開播做到1980年他就離開節目，足足有13年。在1980年初他就選擇退出幕前工作，與家人移居澳洲墨爾本生活。

杜平是香港前粵語片以及電視演員兼主持人。（截圖）

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