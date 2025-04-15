鄭中基余思敏傳離婚｜婚後住逾兩千呎豪宅　樓底極高擺3米聖誕樹

鄭中基（Ronald）與余思敏（Sammie）今年2月被爆婚變，上個月余思敏45歲生日，鄭中基亦未見蹤影，兩人的IG更互相Unfollow，令婚變傳聞甚囂塵上，但雙方一直未有回應。TVB《娛樂新聞台》影到鄭中基於今早（15日）現身灣仔家事法庭，但被問到是否與太太辦理離婚手續，以及會否力爭子女撫養權時，鄭中基一概未有回應，並反問記者：「我想問一問呢個closed court嚟，你哋點知？closed court點解會收到消息？咁犀利嘅！」鄭中基在2011年與余思敏結婚，兩人育有一子一女，一家四口原本同於淺水灣麗景花園億級海景洋房居住，其後搬到大潭陽明山莊，而余思敏過往亦曾在IG曬出豪宅環境！

TVB《娛樂新聞台》影到鄭中基於今早（15日）現身灣仔法庭，據知二人正辦理離婚手續。（YouTube影片截圖）

閉門審訊！（YouTube影片截圖）

質問記者！（YouTube影片截圖）

一概未有回應！（YouTube影片截圖）

質問記者！（YouTube影片截圖）

多謝關心！（YouTube影片截圖）

余思敏於45歲生日正日在IG轉發與一班朋友慶祝生日的照片，但鄭中基未見蹤影。（IG截圖）

余思敏與一對仔女慶祝生日的照片留言耐人尋味。（IG截圖）

鄭中基去年8月高調宣布與經理人中止合作關係，指對方工作和道德操守有問題，他其後撰長文解釋自己患情緒病時，卻對炒經理人隻字不提，反而有一半篇幅都講太太及家庭。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基去年8月宣布與合作10年的經理人何慶湘終止合作。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基傳離婚｜現身灣仔家事法庭 余思敏上月曬自拍照疑憑歌寄意

2010年，鄭中基與阿Sa蔡卓妍離婚後，翌年與余思敏結婚並升呢做父母，一同於淺水灣麗景花園海景洋房居住，之後再搬入大潭陽明山莊。而余思敏曾在IG曬出豪宅室內外環境，可見大屋除了擁有超高樓底之外，客廳還有巨型落地玻璃，可望淺水灣無敵大海景。據租售平台資料，鄭中基的父親鄭東漢在2018年以2.6億賣出淺水灣麗景花園單位，帳面賺逾2億元！之後再以6,500萬買入大潭陽明山莊1座低層大65室，面積2,157呎。

余思敏（中）曾是有線娛樂主播。（IG@sammieyucm）

鄭中基與阿Sa於2010年3月宣布離婚，2011年7月便與大肚的余思敏結婚，中間只相隔了一年四個月，而同年10月余思敏更誕下女兒Emma。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基與余思敏結婚後，由浪子變成住家好男人。（IG@tinyeyes39）

鄭中基與余思敏結婚後，由浪子變成住家好男人。（IG@tinyeyes39）

鄭中基一家四口。（IG@sammieyucm）

一家四口。（IG@sammieyucm）

鄭中基一家居於大潭陽明山莊。（IG@sammieyucm）

豪宅大到可以放帳篷。（IG@sammieyucm）

樓底高到可以放巨型聖誕樹。（IG@sammieyucm）

大潭陽明山莊屬老牌豪宅，有不少名人明星居住。（資料圖片）