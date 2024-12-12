千億富豪鄭家純新抱大起底　兩位高盛出身仲有一位竟大足男方14年

擁有千億身家的鄭氏家族日前迎來喜事，作為新世界及周大福的控股公司周大福企業，其聯席行政總裁兼主席鄭家純的第三名兒子鄭志亮，日前小登科，周二（10日）在瑰麗酒店搞Cocktail婚禮，廣邀近千名嘉賓到場，場面熱鬧！當中的新娘Tina Huang的背景亦令人相當好奇，其實鄭家純的三位新抱都絕非等閒之前輩，非常猛料！

鄭家純做新翁，戴住紅色煲呔好醒神。（ig@hlingling）

據消息指，新娘子Tina Huang為內地姑娘，家境甚具實力，早年在美國康奈爾大學（Cornell University）畢業，主修歷史及經濟，她鄭志亮經朋友介紹相識，拍拖多年終共諧連理。公開資料顯示，Tina曾在高盛從事策略投資；至2019年加入總部位於灣仔華潤大廈的大灣區發展基金管理公司，出任TMT投資部門主管；去年起轉戰Web3，搞加密幣交易技術初創SignalPlus。

鄭志亮小登科，與新娘子好合襯。（ig@hlingling）

Tina今年6月底起出任一間公司的董事及授權代表，而原本的董事Christopher、新創建（00659）聯席行政總裁何智恒，以及新創建首席營運及財務總監林戰，則同時辭任。該公司的營業地址亦已由新創建在長沙灣的辦公室，改為尖沙咀服務式公寓K11 Artus。

新娘子曝光。（小紅書照片）

氣氛好好！（小紅書照片）

好精緻！（小紅書照片）

盛大！（小紅書照片）

而大兒子鄭志剛的太太鄭余雅頴（Jennifer）擁有哈佛大學教育研究院碩士學位，並以極優等成績（magna cum laude）畢業於哥倫比亞大學，獲得工業工程運籌學榮譽理學士學位，副修經濟學。在投身教育行業前，Jennifer曾任高盛集團有限公司外匯及商品部執行董事。目前，Jennifer為周大福教育集團總裁及執行副主席，主理集團的策略發展方向。現為維多利亞教育機構校監、德思齊加拿大國際學校校監及校董、地利亞修女紀念學校校董，以及香港威雅學校董事會成員。

好有氣質。（ig/@adriancheng）

鄭家純的新抱鄭余雅頴經常出席闊太聚會。（IG/@emilylam.ho）

右一為鄭家純的新抱鄭余雅頴（Jennifer Yu Cheng）。（IG/@emilylam.ho）

至於次子鄭志明的太太張美施（Macy），鄭氏家族對她的背景和資料均不願透露，不過有傳張美施比鄭志明大足14年，據知鄭志明在友人聚會認識Macy，迅速發展成情侶。雖然Macy出身小康之家，與Brian背景有距離，但她善解人意，事事體貼男友，結果成功嫁入豪門，而多年來張美施亦非常低調。

鄭志明開腔回應新世界地震事件。（周令知攝）