58歲影后體態極年輕　曾揚言「每周四次」大18歲老公力證有心有力

現年58歲的國際影后鞏俐當年被名導張藝謀發掘後展開演藝生涯，多年來經典作無數，憑着精湛的演技頻頻獲獎，稱霸海內外，成為成就最高的華人女演員之一。雖然鞏俐近年已淡出影壇，但近日她就驚喜現身上海打羽毛球，不同於以往出席頒獎禮盛裝打扮，當日她以一身運動Look上陣，不但有姿勢有實際，絕佳的皮膚狀態及Fit爆身形更獲網民大讚體態年輕，完全不似即將「登六」！

鞏俐叱吒國際影壇。（視覺中國）

鞏俐日前現身上海出席活動。（微博圖片）

打羽毛球。（微博圖片）

打羽毛球。（微博圖片）

身形好Fit。（微博圖片）

有姿勢有實際！（微博圖片）

體態極年輕。（微博圖片）

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身為初代「謀女郎」的鞏俐曾塑造無數經典角色，更被影迷尊稱為「鞏皇」，而鞏俐不但演技精湛，情史亦非常豐富。鞏俐在1996年閃嫁富商黃和祥，但兩人最後在2010年離婚，其後她在2019年與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚，結婚5年感情甜蜜。有傳當年Jean-Michel Jarre拿出5億台幣（約1.2億港元）向鞏俐求婚，但女方卻表示自己不缺錢，需要的是步調相同的伴侶，還明言：「我每周要做4次有氧運動，你跟得上嗎？」當時已70歲的Jean-Michel Jarre即到醫院體檢，並拿出報告向鞏俐證明自己的體能。而兩人婚後亦十分甜蜜，經常出雙入對，羡煞旁人！

鞏俐是初代「謀女郎」。（視覺中國）

國際影后。（視覺中國）

鞏俐在2019年與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚。（視覺中國）

鞏俐與老公Jean-Michel Jarre齊齊亮相，十分恩愛。（視覺中國）

好恩愛。（視覺中國）

出雙入對。（視覺中國）