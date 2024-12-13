繼樂隊Coldplay之後，再有非本地歌手於啟德體育園開演唱會，他便是近日在台灣大巨蛋開騷的周杰倫！今日網上流傳一張尖沙咀碼頭的信用卡優先訂票廣告版照片，上面寫住他將於2025年6月27至29日在啟德體育園主場館開《嘉年華世界巡迴演唱會》，票價方面共分成5個價位，分別是$1,880、$1,680、$1,380、$980、$680。

今日網上流傳一張在尖沙咀碼頭的周杰倫香港站演唱會廣告板，指他將於6月在啟德開騷。（網上圖片）

周杰倫演唱會2025香港｜詳情

演唱會日期：2025年6月27、28、29日（7 PM）

演唱會地點：啟德體育園主場館

演唱會票價：HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980 / HK$680

周杰倫演唱會2025香港｜優先訂票

信用卡：滙豐信用卡

優先期：2024年12月18日早上10時 - 12月20日晚上11:59

訂票方法：priority.cityline.com 或致電 3761 6515

周杰倫繼成為首位於大巨蛋開騷的歌手後將再刷新紀錄，成為第一位於啟德體育園開騷的男歌手！買不到票的台灣網民，常常開玩笑表示要去下水道「聽」周杰倫演唱會，而香港網民得悉周杰倫開騷消息後，也立即說要去啟德明渠霸定位。

周杰倫有望成為第一位於啟德體育園開騷的男歌手！（IG@jaychou）

去年5月，周杰倫都曾在中環海濱活動空間舉行《嘉年華世界巡迴演唱會》，前後7場共14萬觀眾捧場，就連場外都逼爆，更有團體舉行海上的遊艇聽歌團，明顯有超強叫座力，而啟德主場館開容納5萬人，開三場對周杰倫來說當然冇難度！

去年5月，周杰倫都曾在中環海濱活動空間舉行《嘉年華世界巡迴演唱會》，前後7場共14萬觀眾捧場。