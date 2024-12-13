前TVB視后曬婚紗照惹外界猜測好事近　曾自爆遇男友偷食情路坎坷

視后唐詩詠（Natalie）在2022年宣布離巢，與TVB結束20年賓主關係，近年刻意減產，最近更與朋友合資在銅鑼灣開設日式吐司專門店，至今麵包店日日排長龍，人氣極旺！除了開舖做老闆娘之外，唐詩詠又為HOY TV拍攝節目，早前她就到韓國拍攝旅遊節目《韓國邊忽好》，連日來在社交平台分享了不少拍攝花絮，今日（13日）她就在IG曬出一輯靚相，當中她更身穿婚紗出鏡，掀起網民熱議！

近年刻意減產。（IG@natalietong53）

開麵包店。（IG@natalietong53）

早前到韓國拍攝節目。（IG@natalietong53）

多方面發展。（IG@natalietong53）

同韓國Oppa約會。（IG@natalietong53）

猛男相伴！（IG@natalietong53）

體驗韓式電髮。（IG@natalietong53）

唐詩詠寫道：「Who are you？去韓國點都要試吓電頭髮，化個韓式妝去影相，攝影師會教你擺pose，搖身一變，韓劇女主角嘅味道出晒嚟，攝影團隊都話我溫柔咗好多（喺張相入邊）。」相中所見，電了一頭捲髮的唐詩詠，充滿韓妹feel，她更分享了一張婚紗照，戴上頭紗的她雙手拿着花束，對着鏡頭甜笑，十足十待嫁新娘子，網民紛紛留言大讚靚女，更有人留言：「恭喜你要嫁人了啊！好美麗哦。恭喜恭喜！」

即變韓妹！（IG@natalietong53）

婚紗照。（IG@natalietong53）

新鮮！（IG@natalietong53）

電髮。（IG@natalietong53）

曾被封為「最佳女友」的唐詩詠，自入行以來承認過的戀情只有三段，入行初期因與余文樂合作拍攝港台劇集《青春＠Y2K》而撻着，但其後有指余文樂與盧巧音拍戲擦出愛火，最後與唐詩詠分手收場。之後唐詩詠與崔建邦在2005年因合作主持節目而撻着，但男方被爆夜蒲、偷食、緋聞不斷，兩人多年來離離合合，直至2014年正式分手，結束斷斷續續9年的感情。2013年唐詩詠與洪永城因合作拍攝劇集《載得有情人》而結緣，其後男方力追，2015年公開戀情，但最後在2017年分手。

唐詩詠自爆曾遇男友偷食！（YouTube影片截圖）

唐詩詠離巢後生活多姿多彩。（IG@natalietong53）

唐詩詠在馬國明湯洛雯婚禮擔任兄弟團。（IG@natalietong53）

唐詩詠罕曬三點式泳照。（IG@natalietong53）

唐詩詠泳照。（IG@natalietong53）

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