聲生不息4｜「TVB唔起眼男歌手」驚艷全場　被訪表現搞笑圈粉無數

《聲生不息‧港樂季》是為2022年中國芒果TV與無綫電視（TVB）合辦的大型音樂真人騷節目，常駐歌星包括林子祥、李克勤、李健、葉蒨文、己故李玟、楊千嬅、周筆暢等等，更有盧冠廷、呂方等等作為特別邀請嘉賓出場，堪稱是廣東歌樂迷必睇的節目之一。

眨吓眼，《聲生不息·大灣區季》已經是系列的第四季，原來除了李宇春、周筆暢、陳小春、古巨基、容祖兒、薛凱琪、衛蘭、譚詠麟等大家熟悉的面孔外，還加入了幾位令人感到意外的港產歌手。

曾比特同毛不易都係千嬅隊嘅心水，最後Mike獲招攬到千嬅隊。（《聲生不息》截圖）

周柏豪以特邀嘉賓身份現身節目。（《聲生不息》截圖）

炎明熹因登上《聲生不息》而爆紅。（《聲生不息》截圖）

竟然係《聲夢1》林智樂！（《聲生不息》截圖）

《聲夢1》林智樂打頭砲出現《聲生不息4》

原來在第二期節目（12月6日），節目邀請了與炎明熹同期出道，參加TVB節目《聲夢傳奇》的林智樂做嘉賓。演出之前，他在節目中亦剖白，分享了一些有關他對登上《聲生不息·大灣區季》的感想，真情流露而又緊張忘詞的表現，令網民都大呼「好可愛！」他在節目中，以普通話說：「有，幻想一定有幻想過，因為畢竟第一季，每一集我都有追的。因為當時香港也有播，就會想如果我演釋這首歌會怎樣呢。或是我站在那裏和這麼多前輩在一起，會是怎樣？很興奮！這個地方是回憶殺，因為我看很多這裏的綜藝下飯。」

林智樂條訪問片真係勁搞笑。（《聲生不息》截圖）

訪問片對答超爆笑

他續說，自己看過十分芒果TV製作過的節目，也如數家珍般講出自己喜歡哪一位前輩，喜歡他們的哪一點等等，感受得出他是一個內地節目的忠實粉絲。說到其中一位前輩，他就表示了真我，說：「《雲之羽》就看到......那個.....誰？我不知道那個名字，但是我很喜歡他。」經訪問主持多次猜測後，他才想起：「丞磊！我很喜歡丞磊老師的。」還有一點十分有趣，可能是訪問主持問及歌曲風格，他又回答：「其實我有挺多不同的歌，是因為不同的音樂節目在改編才認識的。（舉例一下？）有呀，可能有看......呀！但是不是你們台。」不得不說，果然是TVB出身的藝人歌手。

林智樂條訪問片真係勁搞笑。呢個回答十分之TVB。（《聲生不息》截圖）

林智樂圈粉無數。（《聲生不息》截圖）

節目播出後，YouTube片段底下都是讚賞的留言，有網民就說：「令人驚艷的歌聲」、「第一次聽的聲音，馬上就被圈粉，看好你喔」、「2020後出道果批，佢係我最喜歡既男歌手」、「第一粒音響起，雞皮疙瘩就起來了」、「沒想過他唱得這麼好」，亦有人表示從《聲夢》開始已經留意他：「由聲夢開始已經睇好佢，估唔到今次唱live好得。犀利，佢個情感做得好好，用輕聲說故事」。

林智樂唱得真係幾好。（《聲生不息》截圖）