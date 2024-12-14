彭發接林明禎電話認錯　唔見護照被質疑講大話：我開始有啲信

導演彭發、陳苡臻和譚淇淇今日（14/12）齊齊現身奧海城出席電影《手機見鬼》宣傳造勢活動，大會透露陳星妤因腳傷而未能出席，而女主角林明禎繼續未見蹤影。對於林明禎就放飛機缺席首映禮後，昨日（13/12）首次現身出席公開活動，親自回應事件，她指與主辦方有聯繫，同時也有跟導演通過電話，更指導演笑容滿面接受道歉，又承認自己失誤沒有趕上電影的首映會，覺得非常抱歉。

導演彭發、陳苡臻和譚淇淇今日齊齊現身奧海城出席電影《手機見鬼》宣傳造勢活動。（陳順禎攝）

彭發接受《香港01》訪問時表示：「前日佢透過馬拉方面與我聯繫，佢係好有誠意打畀我同我道歉，我都同佢講大家都係做嘢啫，我就話要真正道歉嘅人唔係我，應該係要同相關宣傳人員道歉，因為為佢哋添上咗好多麻煩，如果你當晚睇到佢哋嘅手機，係被人炸到要熄機。同埋事後佢哋係要好多嘢補救方法，而我知事後佢哋已經係冇咗贊助，某程度上對投資方都係一個損失。而我都有同佢講，過咗去嘅都唔緊要啦，大家都要繼續好好咁生活，如果第日仲有機會合作嘅話，就盡力配合多啲囉，而佢都向我承諾，佢本護照都會綁喺身。（算唔算原諒咗佢？）我覺得都要原諒嘅，始終都係一個工種嚟啫，又唔係殺人放火，咁同埋佢已交出咗一份誠意，而佢都有向傳媒承認錯失，咁我又覺得值得原諒。」

彭發接受林明禎道歉，稱已原諒對方。（陳順禎攝）

被問到林明禎有否講出事實的真相？彭發表示：「佢都係咁講話唔見咗本護照，但我就覺得一個大話講一次，就或者係假，但係去到發酵咗咁多日，佢仲講緊呢一樣嘢，反而我開始覺得有啲信，咁我唯有咁樣諗啦，咁佢冇咗本護照就出席唔到嘅。（佢話唔見護照，當時身處香港？）咁我又冇問佢喺唔喺香港呢啲問題，亦都冇喺電話度，問佢因咩事後又出現返喺戲院，我自問都冇理會，而我覺得過咗去就算啦。（林明禎稱打畀你道歉時指你態度笑容滿面？）咁當時我係有笑聲嘅，唔通喊咩，始終大家都係成年人都係工作啫，始終都要面對好多事，唔需要停留一個位上。」