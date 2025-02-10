EXO歸國四子十年變化吳亦凡成階下囚　鹿晗直播舉中指顛覆乖形象

曾在韓國以男團組合EXO成員出道的鹿晗、吳亦凡、張藝興及黃子韜，在2014年起相繼回國發展，因而被外界稱為「歸國四子」。數一數手指，今年已是他們回國發展的第十年，十年間發生了許多變化，有人歡喜有人愁，其中黃子韜被網民指出目前是最大赢家，因為其愛情事業兩豐收。

吳亦凡﹑鹿晗﹑張藝興﹑黃子韜被外界稱為「歸國四子」。（吳亦凡微博圖片﹑鹿晗微博圖片﹑張藝興微博圖片﹑黃子韜微博圖片）

原本星途一片光明的吳亦凡，沒想到在2021年的時候遭到網紅都美竹連環踢爆酒店選妃，涉嫌誘姦未成年女性等，同年8月在北京因涉嫌強姦罪正式被逮捕。而經過一審的判決，其遭判13年有期徒刑附加驅逐出境，雖然其之後亦提出上訴，但二審結果亦維持原判，目前他已坐監近3年時間。

吳亦凡目在牢獄中。（微博圖片）

而與吳亦凡同年的鹿晗，在事業上其演戲階段受到不少批評，其推出多部影視作品成績一般，甚至遭質疑演技令到電影票房失利。但其歌唱事業反而獲認同，屢開多場演唱會都大受歡迎，大家對其歌手身份較為肯定。

而在愛情方面其在2017年大方認為女星關曉彤，至今已有7年時間，期間屢傳二人分手，但並未獲證實。當大家會以為他是四子中應該是最早結婚的人時，沒想到是黃子韜成為四子中的第一位。

鹿晗在2017年認愛關曉彤。（微博圖片）

另外，最近他開直播時疑飲醉大聲反擊網民，又在鏡頭前展示新穿的多個耳洞、嘴巴上的鉚釘、眉釘等，像極了叛逆期的青少年。他還公開做出不雅手勢，令其形象受損，顛覆大家對他的良好印象。

鹿晗正面形象遭受質疑。（微博圖片）

而現年33歲的張藝興在四子中發展較為平均，無論在音樂圈還是影視圈都有不錯成績。特別是在歌唱事業獲得肯定，更獲擔任不少選秀節目的導師，甚至開設娛樂公司培訓新人以及作多方面產業發展。

另外，其形象正面，多次被官方機構選舉為推廣大使，有「五四優秀青年」、「全國向上向善好青年」等榮譽稱號，是正能量全能偶像。

張藝興正能量形象深入民心。（張藝興微博圖片）

至於，在四子之中年齡最小的黃子韜，無疑在事業愛情上雙豐收。事業上，其在綜藝圈發展較為出色，真性情的展現令他收穫不少粉絲。另外，其父親為他開設了一間娛樂公司，負責演藝經紀、影視、音樂製作等領域，旗下簽有不少藝人，包括未婚妻徐藝洋。

黃子韜在今年8月向女友徐藝洋求婚成功。（影片截圖）

在今年8月份他就向女友徐藝洋打造了一場夢幻求婚，還在直播中揚言會在明年舉辦婚禮，正式迎娶對方，更承諾會宴請粉絲參加，他表示：「我說了我會準備兩個桌子，是為我的粉絲而準備的。這是我年輕時的承諾，當我真辦婚禮的時候，我也會準備兩個圓桌，讓我的粉絲坐在桌子上，跟我們一起吃飯，把這份幸福傳遞下去，我們會抽取已經有老公或者孩子或者還更嚮往愛情的生活的粉絲，我已經想好了。我沒有辦法叫所有的粉絲來，就兩個圓桌就可以，在一個獨立的位置，所有人都會看到你們是我愛我的人，這個幸福我們要一起分享。」所以他擁有事業與愛情，絕對是四子之中的大赢家。