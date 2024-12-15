繼佘詩曼後再有TVB女星登上無綫新聞部主播枱　口才曾獲國家認證

新聞部向來是神聖重地、閒人免進，但去年劇集《新聞女王》勁收，佘詩曼就曾放出一段她現身無綫新聞部主播枱的彩蛋片段，原來當時她為了學習「主播腔」，特地請教主播黃曉瑩，情況絕無僅有。而事隔一年，竟然再有另一位TVB女藝員登上新聞部主播枱，莫非新一代「新聞女王」要誕生？

佘詩曼去年曾現身無綫新聞部。（小紅書@佘詩曼 Charmaine Sheh）

佘詩曼當時是為拍《新聞女王》做準備，更請教了真主播黃曉瑩。（小紅書@佘詩曼 Charmaine Sheh）

這位便是無綫金牌司儀陳貝兒，日前她貼出多張站在主播位置的照片以及她受訪的照片，她一身打扮端莊，並透露自己是去新聞部受訪，陳貝兒寫下：「其實大學讀communications 時候都有實習過做新聞主播，一見到呢張主播枱特別親切～今日返TVB新聞部接受訪問。多謝～」陳貝兒當時做有線娛樂主播出身，受高層余詠珊器重，以新人姿態獲得採訪Michael Jackson的機會，亦獨家專訪過木村拓哉、李安導演，是「有線娛樂主播一姐」。而她轉投無綫後，亦為多個大Show擔任主持，奠定金牌司儀地位。

陳貝兒在訪問中與木村拓哉勾手指尾，一勾成名。（資料圖片）

陳貝兒竟然現身無綫新聞部主播枱。（IG@chanjanis）

陳貝兒自爆大學時期都做過實習新聞主播。（IG@chanjanis）

原來陳貝兒今次是以受訪者身份現身新聞部。（IG@chanjanis）

其實陳貝兒一向口齒伶俐，她主持的《無窮之路》系列曾入選「感動中國2021年度人物」，節目更曾獲國家廣播電視總局辦公廳評審專家團隊選定為20部「優秀海外傳播作品」之一，是獲官方認證的國寶級主持。而今次其實已非她首次現身新聞台，她兩年前就登上過中央電視台新聞台CCTV，所以如果她真的去無綫新聞部客串做主播，必定輕鬆駕馭，更可說是有點大材小用。

陳貝兒主持《無窮之路》，令她在內地爆紅，成為獲國家認證的主持。

《無窮之路》爆紅，陳貝兒曾現身中央電視台新聞台CCTV。（電視截圖）