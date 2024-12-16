60歲男星疑被戴綠帽人財兩失　內地做吃播見豬眼唔敢食：衝破不了

在《古惑仔》系列電影中飾演「司徒浩南」而廣為人知的60歲港星鄭浩南，2002年與馬來西亞籍女友鮑愛玲再婚，並育有一子一女。去年鄭浩南突然自爆婚變，言詞間暗示太太有第三者，疑被戴綠帽人財兩失的他流下男兒淚說：「我好愛家人，喺大馬所有房子甚至汽車都冇寫我嘅名，現在只剩一間祖屋，我冇諗過呢啲事情會發生喺我身上，但唔能怪人，係自己嘅命。」

鄭浩南去年自爆疑被戴綠帽人財兩失，更流下男兒淚。（網上圖片）

鄭浩南2002年與馬來西亞籍女友鮑愛玲再婚，育有一子一女。（網上圖片）

鄭浩南之後重新出發，轉戰內地努力經營小紅書，不停拍片做吃播。日前鄭浩南帶朋友庸哥一齊去成都吃正宗火鍋，未坐定已經跟對方說：「我知道你的口味就是挺重的，能人所不能的東西，準備好給你嚐嚐。」

鄭浩南同庸哥去食一啲較特別嘅食材。（抖音截圖）

咩嚟架，鄭浩南話好似道具。（抖音截圖）

鄭浩南食林蛙時，要同折耳根撈埋一齊食。（抖音截圖）

真係接受到。（抖音截圖）

鄭浩南最後都衝破唔到自己，冇試食豬眼。（抖音截圖）

在鄭浩南面前的，原來是大大粒的豬眼和原隻木蛙，他苦笑謂：「這好像拍戲裡面的道具一樣。」鄭浩南眉頭緊皺，直言不敢品嚐豬眼，他說：「我從來不反對人家，就是吃什麼東西的，問題就是能不能接受，衝破那一下，好像豬眼睛我就衝破不了。」之後豬眼在鍋內爆開，庸哥品嚐了一口後讚好吃，叫鄭浩南也來試試：「這個南哥來，因為爆了以後就沒有汁了，比較好接受。」鄭浩南推說：「我再煮一下。」之後被再三要求試吃，鄭浩南眉頭緊皺表現抗拒說：「呀，我真的不能接受這個。」最後只大讚折耳根（魚腥草）很好吃！

飲杯壯膽？（抖音截圖）

60歲依然fit到爆！（抖音截圖）

鄭浩南自98年開始喺《古惑仔》系列中飾演司徒浩南一角，成為佢嘅代表作。（抖音@鄭浩南）

鄭浩南認為《香港奇案之強姦》上映後觀眾對各位演員的觀念有所不同，直言「有人贏、有人輸」但他自己則是輸家。（專訪影片截圖）

鄭浩南另一經典角色，1993年喺三級片《香港奇案之強姦》演變態律師卓志成強姦吳雪雯。（《香港奇案之強姦》截圖）

鄭浩南另一經典角色，1993年喺三級片《香港奇案之強姦》演變態律師卓志成強姦吳雪雯。（《香港奇案之強姦》截圖）

鄭浩南首部主演三級片《香港舞男》，與萬梓良、任達華合作。（《香港舞男》電影劇照）

鄭浩南笑言拍攝《香港舞男》沒可能「真係扑嘢」，尺度根本不容許，只是故事題材。（《香港舞男》電影劇照）

鄭浩南於《98古惑仔5：龍爭虎鬥》裡飾演的司徒浩南，簡直幕幕精彩兼成為經典！（《98古惑仔5：龍爭虎鬥》電影劇照）