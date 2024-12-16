60歲男星疑被戴綠帽人財兩失 內地做吃播見豬眼唔敢食：衝破不了
撰文：程嵐風
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在《古惑仔》系列電影中飾演「司徒浩南」而廣為人知的60歲港星鄭浩南，2002年與馬來西亞籍女友鮑愛玲再婚，並育有一子一女。去年鄭浩南突然自爆婚變，言詞間暗示太太有第三者，疑被戴綠帽人財兩失的他流下男兒淚說：「我好愛家人，喺大馬所有房子甚至汽車都冇寫我嘅名，現在只剩一間祖屋，我冇諗過呢啲事情會發生喺我身上，但唔能怪人，係自己嘅命。」
鄭浩南之後重新出發，轉戰內地努力經營小紅書，不停拍片做吃播。日前鄭浩南帶朋友庸哥一齊去成都吃正宗火鍋，未坐定已經跟對方說：「我知道你的口味就是挺重的，能人所不能的東西，準備好給你嚐嚐。」
在鄭浩南面前的，原來是大大粒的豬眼和原隻木蛙，他苦笑謂：「這好像拍戲裡面的道具一樣。」鄭浩南眉頭緊皺，直言不敢品嚐豬眼，他說：「我從來不反對人家，就是吃什麼東西的，問題就是能不能接受，衝破那一下，好像豬眼睛我就衝破不了。」之後豬眼在鍋內爆開，庸哥品嚐了一口後讚好吃，叫鄭浩南也來試試：「這個南哥來，因為爆了以後就沒有汁了，比較好接受。」鄭浩南推說：「我再煮一下。」之後被再三要求試吃，鄭浩南眉頭緊皺表現抗拒說：「呀，我真的不能接受這個。」最後只大讚折耳根（魚腥草）很好吃！