袁偉豪4年前結婚購入6600萬豪宅　張寶兒教囝囝學行曝光超大花園

43歲的袁偉豪（Ben）在2020年迎娶比他年輕十年的「底褲大王」千金張寶兒（Bowie），雖然袁偉豪極度介意被叫「億萬駙馬」，但他曾承認婚前與張寶兒聯名以逾6,568萬元購入的清水灣傲瀧一個花園複式單位，均是由岳父支付首期。有傳張父一炮過付4000萬首期作為女兒嫁妝，而當年發展商提供長達1,440天（約4年）的長成交期付款辦法，即二人可以先入住，直至今年（2024年）3月份才正式供款。

當年Ben解釋：「大家或者奇怪為何寶兒入行幾年，怎可能這麼有錢，或我們為何買得起，其實我們這幾年也很努力工作，我們也不是一下子全數付款，現在距離我們供樓的時間還有幾年，這也是一個動力，讓我們好好工作。」



袁偉豪攬實張寶兒，但壁畫竟然唔係用婚照。（IG：@_bowiecheung）

廚房一邊牆身有一張夫妻頭貼頭壁畫，十分誇張。（ig@benontheroad）

不少藝人都鍾情西貢嘅傲瀧，少爺占、周柏豪、王浩信、Dear Jan主音Tim都先後買入傲瀧單位。（資料圖片）

二人購入的單位實用面積2,205平方呎，連568平方呎的私人花園，婚後一直入住，隨住兒子「袁咕碌」袁晞祐長大，先學爬再學行，家中每個角落幾乎都是「袁咕碌」玩樂的小天地。

張寶兒在為兒子開設的IG賬戶中，曾分享陪囝囝在屋企樓梯學爬片段，日前在戶外花園教囝囝行路，影片見到「袁咕碌」推住四輪車仔助行，張寶兒由最初用手傍住囝囝，之後可以完全放手，期間曝光逾500尺的大花園，全舖上淺灰色長地磚，而外面完全沒有擺放任何雜物，只是圍邊栽種了不同種類植物，簡潔富氣派；而外望全部都是山和樹，見到亦心曠神怡。

「袁咕碌」推住車仔學行。（IG：@yogooloo）

仆親唔緊要，好快爬番起身。（IG：@yogooloo）

曝光逾500呎大花園。（IG：@yogooloo）

「袁咕碌」學行。（IG：@yogooloo）

花園設水嚨頭。（IG：@yogooloo）

片尾，囝囝再在巨型客廳學行，圍欄內舖滿軟墊確保安全，相信他很快便可以完全放手自己識行。張寶兒開心留言：「兩日前，媽媽手把手同你鍛鍊20分鐘，腰骨都伸不直了😂兩日後，竟然見到你已經自己行起來，仲識轉彎，孩子學習力真快！💪🏻💪🏻💪🏻 #袁咕碌 #一歲 #學行寶寶👣」

兩日後可以自己行嘞！（IG：@yogooloo）

複式單位梗係有樓梯啦，囝囝同貓咪一齊行。（IG：@yogooloo）

張寶兒好細心教囝囝學爬。（IG：@yogooloo）

轉完彎再轉彎。（IG：@yogooloo）

張寶兒亦樂於讓囝囝接觸事物，繼早前玩顏料及泥漿後，昨日（15日）再在泥漿附近放了一兜水，片中見「袁咕碌」四腳爬爬般，烏低身將口放在盤中玩口水，看似與兩隻玩具青蛙一齊飲水，張寶兒寫道：「繼上次wow wow wow，袁咕碌又發現咗另一個可以玩口同水嘅方法～#袁咕碌 #十三個月 #吹水唔抹嘴」，網民大讚好可愛：「古靈精怪笑c我啦😍😍」、「盞鬼到笑死我😂🤣🤣」、「🤭我仲以為袁咕碌扮青蛙添。。。原來佢係吹水唔抹嘴！！🤣🤣🤣」，但亦有人擔心水質是否乾淨：「啲水唔飲得」。

咁樣玩水得唔得架？（IG：@yogooloo）

袁偉豪及張寶兒囝囝袁咕碌喺屋企玩泥漿。（IG：@yogooloo）

袁偉豪及張寶兒囝囝袁咕碌喺屋企玩泥漿。（IG：@yogooloo）

玩顏料。（IG：@yogooloo）

彈琴。（IG：@yogooloo）

陳山聰嘅4歲兒子Jaco有時都會嚟一齊玩。（IG：@yogooloo）

BB床都可以變波波池。（IG：@yogooloo）