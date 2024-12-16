王賢誌破產｜圈中有三位親戚其中一個疑似反面　另外仲有馬主表弟

今日突然傳來王賢誌（Vinci）自行入稟申請破產的消息，據司法機構網頁顯示，一名與藝人、王氏港建 （00532） 股東王賢誌（Vinci Wong）同名的人士，親自入稟高等法院申請破產；案件排期於2025年1月21日進行破產呈請聆訊。根據資料，有財務公司上周亦曾入稟追王賢誌約3百萬元。

王賢誌曾獲頒授銅紫荊星章。（FB圖片／王賢誌 Vinci Wong）

王賢誌是上市公司王氏港建創辦人王華湘的男孫，曾任東華三院主席，亦活躍於演藝界，今次被爆入稟申請破產，消息令人震驚。《香港01》記者曾致電王賢誌，電話飛留言信箱。

王賢誌曾任東華三院主席。（資料圖片）

王賢誌廣為人識，在圈中打滾多時，而且在圈中亦有3位親戚。

向海嵐今年農曆年時，在社交網上載與王賢誌合照，並發帖表示「表兒甥聯同表姨向大家一齊拜年。」99年參選港姐入行的向海嵐，曾在節目中透露一直不知道與王賢誌有親戚關係，直到2005年兩位媽媽碰頭，才得悉兩人原來是表姨甥關係，而向海嵐雖然年紀比王賢誌小，但輩份卻比對方高。

向海嵐係王賢誌表姨。（IG圖片）

向海嵐曾解釋媽媽與王賢誌舅母媽媽認識，二人因姻親而成為無血緣關係嘅親戚。

而王賢誌另一位圈中親戚，則是表兄弟關係的鄭嘉穎，王賢誌的爺爺跟鄭嘉穎的婆婆是兄妹關係，跟王賢誌的媽媽沒有直接親戚關係，所以鄭嘉穎與向海嵐並無直接親屬關係。不過正所謂親戚不嫌多，算得上「疏堂」表姨甥關係，大家都是一家人。

至於同鄭嘉穎，應該短期內都唔會同框了 。（IG圖片）

不過，王賢誌曾在社交平台發文暗指表哥是「雙面人」，他曾於出席活動時已經回應有關的言論：「無嘢再講啦，我從來都無講過係邊個，無嘢需要補充。」而表哥鄭嘉穎之後出席活動時亦有回應有關王賢誌的言論，他指「親戚同家人就唔多講」，他說：「咁如何我係裡面嘅內容係兩面人啊或者，如果我係咁叻咁識做人嘅話呢，咁我就唔洗同大家講呢番說話啦，即係我唔洗喺度解畫啦。或者有啲人話佢跪低啊，佢解畫啊，係啊！咁我依家唔係為自己嘛，講清楚件事，唔好牽涉到其他人，呢個係我嘅性格，我會檢討吓嘅。」鄭嘉穎直言自己性格直率，所以才會發生這樣的事。

王賢誌疑暗指鄭嘉穎係雙面人。(ig@mrvinciwong)

鄭嘉穎的表弟王賢誌在社交平台發文暗指表哥是「雙面人」。（吳子生攝）

而上年參加《中年好聲音2》王賢訊亦是王賢誌的堂弟，王賢訊是已故「電子大王」王氏國際創辦人王華湘的孫兒，他曾是仁濟醫院的主席。王賢訊與家人都是馬主，而他的父親王忠秣更在香港養了多匹「安」系馬，王賢訊個人名下布一匹叫「安遇」的馬匹。

王賢訊是已故「電子大王」王氏國際創辦人王華湘的孫兒，他曾是仁濟醫院的主席。（劉智源攝）