王賢誌破產｜前暗戀對象不愕然　爆周身街數：幾年前爸爸唔再幫佢

藝人王賢誌（Vinci）上周被財務公司入稟追數約3百萬元，其後他透過律師自行入稟高等法院呈請破產，案件排期於2025年1月21日進行破產呈請聆訊。他昨晚（16日）親自撰文回應，指這個艱難的決定，經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出，表示：「如果人生的不同階段就有如天氣一樣，肯定我將要迎接一段嚴寒的日子，不過對於未來，我必定不會放棄，繼續積極及堅強面對！謝謝！」

王氏港建後人王賢誌自行入稟高等法院呈請破產，令外界震驚。（資料圖片/梁碧玲攝）

王賢誌發文回應破產，形容是經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出。（IG@mrvinciwong）

王賢誌本身是富三代，祖父為王氏港建主席兼創辦人王華湘、父親為王忠桐，據報家族資產30億港元，因此他破產令外界非常震驚！不過曾被他暗戀的吳家樂，就對消息毫不愕然。吳家樂昨晚（16日）主持網台節目《娛樂好好玩》時，先讚對方是很出色的主持，某幾年TVB九成主持都由他擔任，「我喺TVB咁多年嚟講，王賢誌係其中一個我好欣賞嘅主持，記性好、講嘢嘅節奏好。佢穩陣，又有壓台感。」

王氏港建主席王忠桐（王賢誌父親）在今年11月5日，發公告宣布王賢誌因個人理由辭任王氏港建執行董事，即時生效。（王氏港建網站）

退居幕後一段時間，近兩年王賢誌首擔任節目監製，先後在TVB製作《仔仔一堂》及ViuTV《Boyscation Too》，是香港首個男同性戀者配對真人騷，而這個節目亦投資了很多錢，江美儀說：「佢投資咗好多錢，有啲報道都話佢使咗四百萬喺呢個show，而家第二季，喺ViuTV播，之前喺TVB。佢講四百萬，佢爭人錢係三百萬，其實係咪真係要借錢做呢單嘢，定係點呢？」

王賢誌出錢出力搞製作《仔仔一堂》及ViuTV《Boyscation Too》，花費不菲。（IG@mrvinciwong）

接著吳家樂竟說：「我覺得呢單新聞出得遲。」他說自己與對方有些共同群組，疫情後已略有聽聞王賢誌欠下街數，「原來佢出面都有啲街數，我覺得唔奇嘅，因為佢靠自己，但嗰時我都諗，呢度出得咁嘅聲明，呢度又話有街數，嗰度又話有街數，一單半單我都當聽吓，但係我感覺就係有冇搞錯呀？成個王氏，又有爸爸，幾百萬，買少架跑車都喺度啦係咪先？我一睇到呢單新聞嘅時候，我冇愕然，我知道幾年前佢爸爸已經唔再幫佢找數。」此時江美儀都表現得非常震驚！

江美儀聽到吳家樂說，王賢誌父親幾年前已沒再幫他「找數」時，她一臉震驚！（YouTube@娛樂好好玩）

吳家樂相信對方搞節目都十分吃力，估計對方不止欠下3、400萬，「我諗起碼兩年前都知佢有好多街數，所以依家要入稟破產，一定唔係300萬咁細嘅數目，大家睇到呢單新聞，經濟亦都真係差，希望佢盡快過咗呢個寒冬。」

吳家樂指，王賢誌父親王忠桐（左）幾年前開始已不再幫他「找數」。（ViuTV截圖）

說回二人的緋聞，前年王賢誌宣傳《仔仔一堂》時，曾自爆初入行時暗戀過吳家樂，覺得對方都一定Feel到，吳家樂就再三撇清關係，強調只是認識二十多年的同事，叫大家別將關係拉得太亂。他直言：「我真係嬲！」覺得對方擺自己上枱做新聞，透露當時訪問刊出前一日，王賢誌突然不斷WhatsApp自己，他心知不妙：「係咁搵我話有嘢要同我傾，正所謂無事不登三寶殿，一定有陰謀！我當然唔聽住，聽咗電話我就唔知點回應，佢話有嘢想同我商量，我嗰日自然反應怯一怯。」

王賢誌曾在訪問中，透露自己初入行暗戀過吳家樂，而吳家樂對此感到氣憤，覺得被擺上枱做新聞。（fb圖片）

他說翌日就見到報道出街，收到很多記者訊息：「好多傳媒朋友唔係問我呢單嘢，係話好笑，拉埋你落水，哈！佢哋見到都話擺明唔係你想搞事，係有人想宣傳自己節目。」吳家樂指傳媒都知他從不搞新聞，無端端被人「送一程」，他說：「咁多人唔講，講吳家樂！吳家樂都冇乜新聞價值，你攞我嚟講。呢單嘢之後我覺得係幾好笑，但係我真係嬲！我覺得你做完訪問你先同我講，再加上就係，我點會sense到你鍾意我？」他又斥對方很夾硬，叫王賢誌要作新聞都搵梁思浩，表示：「你作新聞都搵梁思浩呀，入得順啲，你搞着我，大家都唔順。就算你係要宣傳，同我夾一夾，冇所謂，我no，你咪搵第二個囉，大把人鍾意夾新聞！」似乎動真火。