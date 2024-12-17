聲生不息｜應采兒探班重現經典埸面甜到漏　陳小春被呃：你完蛋了

《聲生不息‧大灣區季》日前（14日）播出第一集，但今集大家的焦點都在台下一人身上，皆因這個人就是常駐演出歌手陳小春的老婆應采兒。到底她為什麼會成為焦點？原來是因為當日二人重現2015年演唱會時的「名場面」。

《聲生不息‧大灣區季》日前播出第一集，但大家的焦點都在台下一人身上。(影片截圖)

陳小春獻唱《相依為命》，當他唱完後，何炅表示在他唱歌時容祖兒自備頭箍神還原應采兒當年「愛的呼喚」場面，何炅問他誰做得比較好：「是她（容祖兒）好還是名場面原作好？」陳小春即繼續他招牌的微笑說：「不好說。」但何炅即表示要問當時人：「我們問問當時人，歡迎應采兒，來到我們聲生不息的現場。」

陳小春獻唱《相依為命》。(影片截圖)

何炅問陳小春誰做得比較好。(影片截圖)

應采兒突然探班重現經典埸面。(影片截圖)

陳小春聞言嚇至目瞪口呆，應采兒隨即在觀眾席站起來，立即神還原當年的飛吻名場面。在場的觀眾見到應采兒來了，全部都露出很驚訝的樣子，而陳小春亦很驚訝，「冧爆」的陳小春立即從何炅旁邊走向老婆，遠距離飛吻回應她，她在台下雖然沒有咪高風，但就做出動作接著陳小春的飛吻，甜度依然爆燈。

陳小春聞言嚇至目瞪口呆。(影片截圖)

應采兒隨即在觀眾席站起來，立即神還原當年的飛吻名場面。(影片截圖)

「冧爆」的陳小春立即從何炅旁邊走向老婆，遠距離飛吻回應她。(影片截圖)

應采兒在台下雖然沒有咪，但就做出動作接著陳小春的飛吻，甜度依然爆燈。(影片截圖)

何炅笑言：「一個音綜搞得像戀綜一樣。」害羞陳小春回到何炅旁邊，陳小春說應采兒表示自己在國外：「她5點多起來已經說我去機場了，我飛了。」結果原來是比陳小春早一班飛機去了長沙等錄影。最後陳小春「振夫鋼」對應采兒說：「你完蛋了！只能說夫妻之間不能這樣子啊，你騙我一次我可能就…」應采兒聽到陳小春的嘮叨後，即收起笑容瞪着他，陳小春立即嚇到口窒窒說：「反正你待會就完蛋！」雖然二人在台上台下打情罵俏，但仍然「甜到漏」，羨煞旁人。

害羞陳小春回到何炅旁邊。(影片截圖)

陳小春「振夫鋼」對應采兒說：「你完蛋了！」(影片截圖)