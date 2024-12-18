獨家｜《愛回家》高小姐全年拍得一劇　正式離巢TVB：艱難嘅決定

近年不少藝人都因各種原因離巢TVB，希望尋找新的工作機遇，今年也不例外，繼鄭世豪、蘇韻姿、謝東閔、林穎彤、連詩雅、曾淑雅等人後。《香港01》收到獨家消息，現年44歲的甄采浠（前名：甄詠珊）最近也約滿TVB選擇離巢。

甄采浠（原名：甄詠珊）日前約滿離開無綫。（IG@carisayan123）

結束與無綫的八年合作。（受訪者提供）

甄采浠於2016年加入無綫，成為旗下基本藝人合約藝員，由歌手轉型為演員，參與多套劇集演出，最令人印象深刻是在《果欄中的江湖大嫂》飾演「惡人菊」一角，拋低靚女包袱，豁出去演出，絕對是她的代表作；而近年亦憑《愛·回家之開心速遞》「高小姐」成功入屋。惟始終TVB競爭大，甄采浠發展始終平平，至近日約滿選擇離開，《刑偵12》成為她在TVB的告別作。

甄采浠在《果欄中的江湖大嫂》飾演「惡人菊」一角，成為代表作。（資料圖片）

甄采浠為演好「惡人菊」一角，拋低靚女包袱豁出去。（TVB截圖）

《香港01》向甄采浠查詢，她大方承認離開無綫一事，合約於12月15日完結。問到為何不續約？甄采浠表示效力了TVB八年， 多謝公司給了她很多機會去嘗試很多不同的角色， 例如：惡人菊、高小姐、歸二娘，唐昊兒等，出街有很多街坊走過來跟她打招呼，這是令她很開心。「但我希望自己除咗演員之外，可以作多方面嘗試，所以下了這樣一個艱難嘅決定。」

甄采浠近年憑《愛·回家之開心速遞》「高小姐」成功入屋。（IG@carisayan123）

早前無綫台慶劇，甄采浠也有份參演。（TVB劇集截圖）

甄采浠表示與TVB並非不歡而散， 相反關係一直都很好。 她也一直抱住「始終如一」的心態， 勿忘自己初衷，日後面對困難，都努力去突破。問到TVB可有挽留她？甄采浠多謝TVB給她的Offer，也很感恩過去和現在欣賞她的監製、導演和編劇。「人生就好似流水， 今天一別， 可能在啱嘅Timing又會再重聚， 唔排除任何合作的機會。」

甄采浠表示與TVB並非不歡而散。（受訪者提供）

甄采浠感恩在TVB遇到的所有監製、導演和編劇。（受訪者提供）

甄采浠在2021和2022年參與不少劇集，但其後兩年工作量突然驟降，今年更只拍得一部劇集《刑偵12》，是否都是她想走的原因？甄采浠指香港這幾年的經濟都有些部穩定， 可幸是她一直都有穩定工作量，可能有些未播出、有些未必是幕前，其實一直都很忙。「其實雖然我唔係大家所指嘅『親生女』，但機會上不比親生女少， 呢方面都係好感恩的。」

甄采浠稱在TVB的機會不比「親生女」少。（受訪者提供）

但她希望除了演員外，可作多方面嘗試。（受訪者提供）

甄采浠感謝每一位信任她，和給機會她發揮的人，每一個機會對她而言都是得來不易，所以她都會很珍惜，用不負所望來作報答。「演藝事業係我人生中好重要嘅一頁，我一定唔會放棄。係我嘅世界入面每一個角色都有發揮空間，我自己都有好多空間可以繼續進步。我都想重投創作方面，例如：作曲、填詞、編劇、監製等等，希望能帶俾大家多元化的故事創作！亦都希望遇到好適合我嘅生意，雙向發展。」

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今年是甄采浠入行第20個年頭，她坦言：「嘩！原來眨吓眼就20年了！我係ESFP（表演者性格）一個活在當下嘅人，目標就係健康快樂地過好每一天！」雖然現時離開了TVB，少了一個收入來源，但甄采浠自言經濟方面不成問題：「我16歲開始擔起成頭家，所以我從小就有積谷防饑嘅習慣！」

未來，甄采浠預告會出歌，也會花更多時間去經營其社交平台，「以往我不是花很多時間在Social Media方面，但其實我自己都有好多Idea，好想拍，自己也都很喜歡剪片、拍片。因為依家都係網絡嘅世界，所以我覺得要做好個Social Media。」

甄采浠（右）當年是性感女團Freeze成員，但外界對她們印象不好，還叫三後「整容三嬌」。

甄采浠身材非常好。（IG@carisayan123）

甄采浠24歲時獲許冠傑發掘加入「Sam's Angel」，參加過亞洲小姐，但最後落選；其後她與石詠莉、陳樂榣以組成性感女團Freeze出道，又直認隆胸，作風非常大膽。到2010年，甄采浠與所屬的一元製作室完約後不再續約，令Freeze正式解散，外界有傳其不續約原因是不肯接拍電影《3D肉蒲團》的裸露場面所致。

至今身材仍保持得非常好。（IG@carisayan123）

火辣。（IG@carisayan123）

甄采浠演藝事業曾一度停滯不前，2016年底她簽約無綫，不介意做醜婦、母親角色，亦收起性感成功轉型，曾參演：《白色強人》、《法證先鋒IV》、《踩過界II》、《星空下的仁醫》及《超能使者》等數十套作品；當中《果欄中的江湖大嫂》的惡人菊、《愛·回家之開心速遞》的高小姐，以及《本尊就位》歸二娘也頗為入屋。

甄采浠效力無綫8年參與多套劇集。（劇照）

甄采浠成功轉型。（劇照）

演繹不同角色。（IG@carisayan123）

感情方面，甄采浠最為人熟知的情史是曾與黃宗澤拍拖，而入行後亦曾試過為愛人消失四年，她指對方遇上嚴重車禍，身心嚴重受創，所以全心全意停工照顧男友，不過最終還是未能開花結果。現時兩位Freeze隊友都已找到歸宿，甄采浠則表示：「我好認同網上流傳一句說話：有很多人結婚了，但是有些人沒有找到自己的伴侶，我唔追求婚姻制度，當然人一世物一世，我都好想著婚紗行教堂，呢方面會隨緣，我比較想遇到靈魂伴侶多啲。」早前甄采浠更公開想收養張致恒兒子，愛心爆棚。

甄詠珊在2006年參選亞姐時自爆在入行前曾與黃宗澤拍拖，其後黃宗澤亦承認與她的一段情。（資料圖片/梁碧玲攝）

甄采浠表示唔追求婚姻制度，比較想遇到靈魂伴侶多啲。（IG@carisayan123）

其實甄采浠童年也經歷不少，她曾表示因爸爸金融風暴破產，16歲就要打三份工揹起頭家，做過臨時演員、新娘化妝師、售貨員、快餐店員工、酒吧侍應等等，窮到要執鄰居丟在垃圾房的二手傢私。

甄采浠一家四口。（IG@carisayan123）